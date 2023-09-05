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Дом торговца фарфором и зеркалами стал объектом культурного наследия муниципального значения
11:02 | 04 сентября
Открыта регистрация на легкоатлетический забег в рамках II Всероссийских игр Умный город.Живи спортом
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Дом торговца фарфором и зеркалами стал объектом культурного наследия муниципального значения

Новости
В Единый государственный реестр включен памятник в Саратове на улице Гоголя, 24. Объект получил категорию – местного (муниципального) значения.

Дом торговца фарфором и зеркалами стал объектом культурного наследия муниципального значения



Ранее комитет организовал историко-культурную экспертизу. Специалисты узнали, что здание принадлежало торговцу Акиму Мурашкину, который имел хорошо налаженную торговлю на Верхнем базаре. Реклама его магазина предлагала к покупке фарфор, хрусталь, фаянс, зеркала, самовары и многое другое. Благодаря сохранившимся документам начала XX века удалось установить, что в торговец вместе с семьей проживал в собственном доме на улице Гоголя.

Ведомство также утвердило границы территории и предмет охраны объекта. Уникальными элементами, которые собственники должны сохранить, признаны: аттик с треугольным завершением, аттик ступенчатой формы, арочные оконные проемы с замковыми камнями, профилированный венчающий карниз и другой декор фасада.