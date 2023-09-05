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Учителя региона обсудили особенности преподавания географии в новом учебном году

Новости
В Саратовском университете прошёл областной методический семинар «Особенности преподавания географии в образовательных организациях области в новом учебном году». В аудитории имени Н.И. Вавилова собрались более 160 учителей-предметников со всего региона.

Учителя региона обсудили особенности преподавания географии в новом учебном году



Декан географического факультета Владимир Макаров считает, что перед учителями стоит серьёзная задача – заинтересовать школьников сдавать ЕГЭ по географии, привлечь к изучению наук о Земле и мотивировать к поступлению на профильные факультеты. Владимир Зиновьевич заверил, что географический факультет готов поддерживать учителей при работе со школьниками.

Старший методист кафедры гуманитарного образования СОИРО Алла Гришечко рассказала об изменениях в преподавании географии в связи с переходом на новую Федеральную образовательную программу. Алла Васильевна объяснила изменения в содержании учебников по географии за 5–11 класс и подробнее остановилась на составлении примерных учебных планов для углублённого изучения географии. В профильных классах школьники активно развивают практические навыки по предмету, что помогает легче определиться с выбором будущей профессии.

В университете для старшеклассников работает географическая школа СГУ, в которая в этом году был первый выпуск. Цель школы – популяризация наук о Земле, подготовка к ЕГЭ, олимпиадам и конференциям. На занятиях преподаватели объясняют различные аспекты картографии, метеорологии и других географических дисциплин, школьники учатся работать с настоящими приборами.

В число мероприятий, которые проводятся при организационной поддержке СГУ, входят фестивали и конкурсы, акции Русского географического общества, педагогические, научно-образовательные и просветительские проекты для школьников, семинары и мастер-классы для учителей.

Преподаватели географического факультета подарили каждому учителю рамки-определители. Их можно использовать для проведения самостоятельных наблюдений за атмосферными явлениями: облаками, осадками, туманами и метелями. Методические материалы для внеурочной работы со школьниками были разработаны при поддержке стратегического проекта «Учитель в образовательной парадигме» программы «Приоритет 2030».