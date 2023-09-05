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Саратовская область вошла в топ-3 регионов РФ по инвестициям «Росагролизинга»

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Губернатор Роман Бусаргин обсудил вопросы сотрудничества с руководителем компании «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Саратовская область вошла в топ-3 регионов РФ по инвестициям «Росагролизинга»



Было отмечено, что с начала года саратовские сельхозпроизводители закупили по лизинговым программам 426 единиц техники. Всего с начала работы «Росагролизинг» инвестировал с АПК региона 27,7 млрд рублей, помог закупить 7 тысяч сельхозмашин. Саратовская область вошла в топ-3 регионов РФ по объему инвестиций компании.

Павел Косов подчеркнул, что со следующего года лизинговые программы начнут действовать также для переработчиков сельхозпродукции.

«На недавней встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушева я поблагодарил его за помощь в обновлении сельхозтехники. Ключевую роль в этом играет «Росагролизинг». Только за прошлый год компания поставила техники на 4 млрд рублей. Уверен, наше сотрудничество будет и дальше развиваться, а объёмы лизинга – расти», - отметил губернатор.

«Мы плотно сотрудничаем с регионом и за последние несколько лет кратно увеличили объем инвестиций в Саратовскую область. Такой результат удалось достичь благодаря тесному взаимодействию с руководством региона. Мы планируем предоставлять льготный лизинг также переработчикам, а это новые возможности для региона», - подчеркнул Павел Косов.

Отметим, сегодня в Саратове компания «Росагролизинг» открыла в Аграрном университете им. Вавилова новую аудиторию, где студенты будут изучать экономическое сопровождения лизинга в АПК.