100 лучших товаров России: в Саратове подвели итоги регионального этапа конкурса

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Победителей поприветствовал заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. Он отметил большой потенциал саратовской промышленности: «Нам есть чем гордиться, но есть и куда двигаться вперед. Повышать качество, осваивать новые направления, выпускать достойную продукцию, которая будет представлена не только в Саратовской области, но и далеко за ее пределами. Есть огромный потенциал, который нужно реализовывать».Михаил Торгашин вручил дипломы победителям в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Наград удостоена продукция предприятий «Саратовдизельаппарат», завода «Аврора», НПО «Национальные технологические системы и комплексы», НПП «Алмаз», «Завод металлоконструкций», «Саратовский завод РМК», «Газаппарат», Научно-технический центр «Магистр-С», «Техкомплект», «Спецдортехника».«Гордимся нашими предприятиями, каждое из них вносит свой весомый вклад в экономическое развитие Саратовской области. Вся продукция отвечает самым высоким стандартам качества, являясь достойным примером для многих саратовских организаций, которые нацелены на повышение качества выпускаемой продукции или услуг», - отметил директор Саратовского ЦСМ им. Б.А. Дубовикова Валерий Сараев.Финалистов приветствовали и другие члены региональной комиссии по качеству Саратовской области – представители министерств сельского хозяйства, экономического развития Саратовской области, Торгово-промышленной палаты региона.Среди победителей регионального конкурса есть будущие участники федерального этапа. Это предприятия обрабатывающих производств, в том числе, АО «Сокур-63», АО «Совхоз Весна», АО «НПП «Алмаз» и другие.