Общественники обсудили региональный рынок труда и поддержку людей с ОВЗ

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Кадровые потребности саратовских работодателей, развитие системы комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра, с ограниченными возможностями здоровья – эти темы стали основными вопросами повестки дня заседания Общественного совета при региональном минтруде. В мероприятии принял участие министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.Было отмечено, что с начала года количество вакансий в 3,4 раза превысило численность обратившихся граждан. При этом большая часть потребности работодателей приходится на рабочие профессии – 68%, доля вакансий специалистов и служащих составляет 32%.Традиционно значительную часть потребности составляют специалисты здравоохранения. Среди рабочих наиболее востребованы водители автомобиля, операторы промышленных установок и стационарного оборудования, слесари различного профиля.Как отметили представители министерства труда и социальной защиты, для решения кадрового вопроса в регионе проводится обучение по рабочим профессиям, в том числе в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Его прошли почти 500 жителей региона по 26 рабочим профессиям.Участники заседания также обсудили кадровые запросы предприятий оборонно-промышленного комплекса, на которые с начала года через службу занятости было трудоустроено 450 человек. Часть потребности в кадрах планируется закрыть за счет переобучения действующих работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что в этом году переобучение пройдут около 1000 работников предприятий.Члены Общественного совета подчеркнули, что сегодня задача, стоящая перед службой занятости в соответствии с новыми стандартами деятельности, - работать над выстраиванием взаимодействия с новыми работодателями, стать полноценными кадровыми консультантами.Что касается поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, участники заседания обсудили проект Приволжского федерального округа «Ментальное здоровье», целью которого является комплексная многоуровневая поддержка людей с ментальными нарушениями с детского возраста, а также систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе.Как отметила председатель Общественного совета Татьяна Топилина, вопросы, стоящие на повестке дня министерства труда и социальной защиты, всегда актуальны, так как в их основе лежат запросы жителей региона. «Мы, общественники, всегда готовы оказывать содействие в реализации новых социальных проектов», – сказала Топилина.Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев подчеркнул необходимость системной работы в сфере трудоустройства молодых специалистов. При этом важно работать на опережение, учитывая нужды экономики региона, активно привлекать к обсуждению предприятия и организации, имеющие положительный опыт работы и партнерские отношения с учебными заведениями.Завершая заседание Совета, Денис Давыдов обратил внимание, что между ведомством и общественными организациями выстроен конструктивный диалог. «Все предложения, рекомендации от Общественного совета учитываются в нашей деятельности. Ведь цель у нас общая – работа над повышением качества и доступности социальных услуг жителям региона», – подытожил министр.