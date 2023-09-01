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Саратовская область готовиться принять VI Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

Новости / Культура

С 14 по 22 сентября в Саратове пройдет VI Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.
Саратовская область готовиться принять VI Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого



Шестой раз Саратов принимает юных и уже опытных виолончелистов из разных стран на конкурсе имени великого музыканта и педагога, начинавшего свой творческий путь на саратовской земле. Первый конкурс был проведен в нашем городе в 2012 году и сразу стал ярким событием музыкальной жизни.

Главная идея творческого состязания – открыть миру новые имена талантливых исполнителей. Саратовский конкурс стал настоящей «путевкой в жизнь» для целой плеяды молодых виолончелистов – лауреаты предыдущих конкурсов, кроме призов и дипломов, получали возможность выступать в течение очередного концертного сезона на лучших сценах России, Франции, Италии, США и других стран.

Конкурс имени Святослава Кнушевицкого – единственный в России отдельный конкурс по специальности «Виолончель».

Традиционно конкурсанты и победители, приглашенные знаменитые исполнители и члены жюри, которое бессменно возглавляет ученик Святослава Николаевича, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского Игорь Гаврыш, дают большие концерты, проводят мастер-классы для юных саратовских музыкантов. По окончании конкурса лауреаты выступают на родине музыканта, в городе Петровске.

Солисткой в концерте-открытии VI конкурса выступит победительница конкурса 2014 года, популярная ныне молодая виолончелистка Дали Гуцериева.