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В Саратове пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»

Новости
С 7 по 21 сентября в Саратове в Двадцатый раз пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
В Саратове пройдёт Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»


В этом году на фестиваль прислали более 2000 заявок из 114 стран мира. Всего в конкурсные программы были отобраны 102 фильма.

Зрителей фестиваля ждёт 5 конкурсных программ.

В основной международный конкурс вошли 20 лент из России, Турции, Армении, Финляндии, Северной Македонии, Афганистана, Израиля, Аргентины, Италии, Германии, Швейцарии, Нидерландов. Показы этой программы пройдут с 8 по 11 сентября в Большом зале Дома кино.

Вторая конкурсная программа «Саратов – открытый город» состоит также из 20 документальных фильмов. Страны-участники: Россия, Азербайджан, Республика Корея, Бразилия, Босния и Герцеговина, Китай, Германия, Нигерия, Беларусь, Турция. Сеансы состоятся с 9 по 11 сентября в Малом зале Дома кино.

«Наша кинофабрика» (фильмы, снятые саратовскими авторами и о Саратове) откроет фестивальную программу 7 сентября в Большом зале Дома кино. В этой программе соревнуется 22 видеоработы.

Уже в третий раз на фестивале покажут короткометражные фильмы в отдельной программе «Коротко». В неё вошли 20 работ из России, Австрии, Австралии, Великобритании, Пакистана, США, Швеции, Польши, Панамы, Израиля, Филиппин, Бельгии, Чили, ОАЭ. Программа будет показана на нескольких площадках города, победитель определится зрительским голосованием.

В программу фильмов об искусстве «Саратовские страдания .ART» отобраны 20 фильмов из России, Франции, Бразилии, Северной Македонии, Индии. Они будут показаны в Театральном институте Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова и в Доме-музее П. Кузнецова. Их судьбу также решат зрители.

Подробно ознакомиться с информацией о конкурсных фильмах можно на сайте http://sarstrad.ru/konkurs.