просмотров: 90

В этом году в селе Вязовка Татищевского района отремонтируют систему водоснабжения. Работы выполняются в рамках программы поддержки местных инициатив. Ход реализации инициативного проекта проверили министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин и заместитель министра финансов региона Игорь Меркулов.Чтобы восстановить водоснабжение, необходимо уложить водопровод протяженностью 1,7 км, соединить его с действующей системой водопровода, обустроить 14 смотровых колодцев с запорно-регулирующей арматурой.Представители областного Правительства пообщались с местными жителями и рабочими. По их словам большая часть работ уже выполнена. Сельчане рассказали, что в селе Вязовка долгое время не хватало воды. «У нас очень слабый напор, вода практически не идет, ее не хватает. Мы даже с соседями договорились по очереди воду использовать. Я многодетная мать – у меня пятеро детей. Когда нет воды, в доме все дела останавливаются – стирка, приготовление пищи, уборка. Уже не говорю про полив огорода. Услышали, что можно принять участие в программе инициативных проектов. Мы все объединились – администрация и жители - и решили поучаствовать. Очень ждем, когда, наконец, в наших домах появится вода», – поделилась член инициативной группы села Вязовка Екатерина Маркелова.Сергей Зюзин отметил, что муниципальное образование не первый раз участвует в программе поддержки местных инициатив. «В обсуждении инициативных проектов в муниципальных образованиях области в этом году приняли участие почти 100 тысяч человек, в прошлом – более 90 тысяч человек – это и есть один из маркеров востребованности программы у жителей населенных пунктов. Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным в прошлом году поддержана инициатива об увеличении объема финансирования инициативных проектов из регионального бюджета. Водоснабжение – это наиболее популярное среди жителей области направление. За последние годы в Вязовском муниципальном образовании реализуется уже четвертый инициативный проект, решающий вопросы водоснабжения. Здесь, в том числе и в других муниципальных образованиях Татищевского района, в обсуждениях также ежегодно участвует достаточно много жителей», – рассказал министр.Как пояснил заместитель министра финансов региона, общая стоимость проекта 2,6 млн рублей, область выделила 1,5 млн рублей, еще около миллиона рублей поступит от местного бюджета, часть добавят жители. Реализация позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением пять улиц села Вязовка, школу и детский сад. «В Татищевском районе в этом году реализуется четыре проекта. Три из них касаются ремонта системы водоснабжения. Проблема решится уже в этом году. Мы видим, что проекты в основном касаются улучшения условий в районах. И важно, что их выбирают сами жители. Благодаря собственной инициативе активные граждане смогли решить проблемы в районах, сделав свою жизнь и жизнь своих соседей лучше и комфортнее», – добавил Игорь Меркулов.Всего в регионе на областной конкурс инициативных проектов в этом году было подано 259 заявок. Для реализации комиссией отобраны 127. Их общая стоимость составляет 210,6 млн рублей. В том числе ожидается поступление инициативных платежей от граждан в сумме 12,2 млн рублей, вклад бизнеса составит 26,1 млн рублей. Финансовая помощь областного бюджета - 140 млн рублей.