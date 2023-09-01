В региональном управлении ветеринарии наградили лучших специалистов ветеринарной отрасли
Вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника Российской Федерации.
Ветеринарных специалистов области поздравили заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.
Роман Ковальский зачитал поздравление от губернатора Романа Бусаргина всем ветеринарным специалистам нашей области, отметив работу управления и всех его сотрудников.
В профессиональный праздник по традиции подвели итоги работы отрасли за год.
Системная работа всех подразделений службы позволила на сегодняшний день сохранить управляемую эпизоотическую ситуацию в регионе. На сегодня на территории области обеспечено благополучие по сибирской язве, ЭМКАРу, ящуру, классической чуме свиней, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, высокопатогенному гриппу птиц, туберкулезу и другим карантинным, в том числе особо опасным и социально значимым заболеваниям сельскохозяйственных животных.
«Планы вакцинации животных против особо опасных и карантинных болезней выполнены во всех районах области. Во всех категориях хозяйств осуществлено более 27 млн. вакцинаций в отношении животных и сельскохозяйственной птицы.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, в целях раннего выявления случаев заболевания животных осуществляются плановые диагностические исследования на заразные и особо опасные болезни. В настоящий момент ветеринарной службой выполнено более 30 миллионов диагностических исследований на различные инфекции»,- проинформировал Алексей Балалаев.
В рамках данного мероприятия прошло награждение лучших работников ветеринарной отрасли.
Кроме того, зампред Правительства области вручил ключи от нового автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой, начальнику Питерской районной ветстанции Лидии Сорокиной.
«Сегодняшнее событие - вручение автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой Комарова – это реальная поддержка, направленная на улучшение условий и эффективность работы ветеринарной службы. Надеюсь, что новая техника позволит оперативно справляться с возложенными обязанностями, обеспечивая эпизоотическое благополучие района»,- отметил Роман Ковальский.
Ветеринарных специалистов области поздравили заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.
Роман Ковальский зачитал поздравление от губернатора Романа Бусаргина всем ветеринарным специалистам нашей области, отметив работу управления и всех его сотрудников.
В профессиональный праздник по традиции подвели итоги работы отрасли за год.
Системная работа всех подразделений службы позволила на сегодняшний день сохранить управляемую эпизоотическую ситуацию в регионе. На сегодня на территории области обеспечено благополучие по сибирской язве, ЭМКАРу, ящуру, классической чуме свиней, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, высокопатогенному гриппу птиц, туберкулезу и другим карантинным, в том числе особо опасным и социально значимым заболеваниям сельскохозяйственных животных.
«Планы вакцинации животных против особо опасных и карантинных болезней выполнены во всех районах области. Во всех категориях хозяйств осуществлено более 27 млн. вакцинаций в отношении животных и сельскохозяйственной птицы.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, в целях раннего выявления случаев заболевания животных осуществляются плановые диагностические исследования на заразные и особо опасные болезни. В настоящий момент ветеринарной службой выполнено более 30 миллионов диагностических исследований на различные инфекции»,- проинформировал Алексей Балалаев.
В рамках данного мероприятия прошло награждение лучших работников ветеринарной отрасли.
Кроме того, зампред Правительства области вручил ключи от нового автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой, начальнику Питерской районной ветстанции Лидии Сорокиной.
«Сегодняшнее событие - вручение автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой Комарова – это реальная поддержка, направленная на улучшение условий и эффективность работы ветеринарной службы. Надеюсь, что новая техника позволит оперативно справляться с возложенными обязанностями, обеспечивая эпизоотическое благополучие района»,- отметил Роман Ковальский.