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В региональном управлении ветеринарии наградили лучших специалистов ветеринарной отрасли

Новости
Вчера состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеринарного работника Российской Федерации.
В региональном управлении ветеринарии наградили лучших специалистов ветеринарной отрасли


Ветеринарных специалистов области поздравили заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.

Роман Ковальский зачитал поздравление от губернатора Романа Бусаргина всем ветеринарным специалистам нашей области, отметив работу управления и всех его сотрудников.

В профессиональный праздник по традиции подвели итоги работы отрасли за год.

Системная работа всех подразделений службы позволила на сегодняшний день сохранить управляемую эпизоотическую ситуацию в регионе. На сегодня на территории области обеспечено благополучие по сибирской язве, ЭМКАРу, ящуру, классической чуме свиней, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, высокопатогенному гриппу птиц, туберкулезу и другим карантинным, в том числе особо опасным и социально значимым заболеваниям сельскохозяйственных животных.

«Планы вакцинации животных против особо опасных и карантинных болезней выполнены во всех районах области. Во всех категориях хозяйств осуществлено более 27 млн. вакцинаций в отношении животных и сельскохозяйственной птицы.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, в целях раннего выявления случаев заболевания животных осуществляются плановые диагностические исследования на заразные и особо опасные болезни. В настоящий момент ветеринарной службой выполнено более 30 миллионов диагностических исследований на различные инфекции»,- проинформировал Алексей Балалаев.

В рамках данного мероприятия прошло награждение лучших работников ветеринарной отрасли.

Кроме того, зампред Правительства области вручил ключи от нового автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой, начальнику Питерской районной ветстанции Лидии Сорокиной.

«Сегодняшнее событие - вручение автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой Комарова – это реальная поддержка, направленная на улучшение условий и эффективность работы ветеринарной службы. Надеюсь, что новая техника позволит оперативно справляться с возложенными обязанностями, обеспечивая эпизоотическое благополучие района»,- отметил Роман Ковальский.