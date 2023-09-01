В региональном управлении ветеринарии наградили лучших специалистов ветеринарной отрасли

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Ветеринарных специалистов области поздравили заместитель Председателя Правительства области - министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский, начальник управления ветеринарии Правительства области Алексей Балалаев, министр области – председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.Роман Ковальский зачитал поздравление от губернатора Романа Бусаргина всем ветеринарным специалистам нашей области, отметив работу управления и всех его сотрудников.В профессиональный праздник по традиции подвели итоги работы отрасли за год.Системная работа всех подразделений службы позволила на сегодняшний день сохранить управляемую эпизоотическую ситуацию в регионе. На сегодня на территории области обеспечено благополучие по сибирской язве, ЭМКАРу, ящуру, классической чуме свиней, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, высокопатогенному гриппу птиц, туберкулезу и другим карантинным, в том числе особо опасным и социально значимым заболеваниям сельскохозяйственных животных.«Планы вакцинации животных против особо опасных и карантинных болезней выполнены во всех районах области. Во всех категориях хозяйств осуществлено более 27 млн. вакцинаций в отношении животных и сельскохозяйственной птицы.В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства, в целях раннего выявления случаев заболевания животных осуществляются плановые диагностические исследования на заразные и особо опасные болезни. В настоящий момент ветеринарной службой выполнено более 30 миллионов диагностических исследований на различные инфекции»,- проинформировал Алексей Балалаев.В рамках данного мероприятия прошло награждение лучших работников ветеринарной отрасли.Кроме того, зампред Правительства области вручил ключи от нового автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой, начальнику Питерской районной ветстанции Лидии Сорокиной.«Сегодняшнее событие - вручение автомобиля, оснащенного дезинфекционной установкой Комарова – это реальная поддержка, направленная на улучшение условий и эффективность работы ветеринарной службы. Надеюсь, что новая техника позволит оперативно справляться с возложенными обязанностями, обеспечивая эпизоотическое благополучие района»,- отметил Роман Ковальский.