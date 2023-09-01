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В Новоузенске строится новая современная поликлиника на 400 посещений в смену

Новости
В Новоузенске строится новая современная поликлиника на 400 посещений в смену

Объект реализуется в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Поликлинику, где в смену смогут принимать до 320 взрослых и до 80 маленьких пациентов, строят в составе медицинского городка Новоузенской районной больницы на улице Зеленый Клин.

Действующая поликлиника сейчас занимает приспособленное здание, слишком отдаленное от стационара и других подразделений больницы. Новое здание построят ближе и оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием, которое будет отвечать всем требованиям.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу ускорить темпы строительства для скорейшей сдачи объекта в эксплуатацию. В рамках опережающего финансирования из федерального бюджета были выделены дополнительные средства на необходимые строительно-монтажные работы в текущем году.

«Оснащение современным оборудованием новой поликлиники, таким как КТ, цифровой маммограф и рентгеновский аппарат, флюорограф, лабораторным оборудованием в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», позволит решить проблему доступности и качества медицинской помощи, а поликлинике - соответствовать принятым стандартам оснащения и оказания медицинской помощи. Это очень важно для жителей отдаленных населенных пунктов», - рассказала главврач районной больницы Елена Акатова.