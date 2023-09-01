В Саратовской области завершилась плановая подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

просмотров: 65

«1 сентября 2023 года будут введены в эксплуатацию 1715 новых школьных мест в результате завершения строительства на объектах федерального проекта «Современная школа» и в рамках проектов спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина: школа в ЖК «Ласточкино» г. Саратова на 550 мест, пристройка к школе в с. Мизино-Лапшиновка Татищевского района на 100 мест, имущественный комплекс СОШ № 77 на 825 мест, учебный корпус общеобразовательного лицея р.п. Татищево на 240 мест», - рассказал в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.В новом учебном году будут обеспечены бесплатным горячим питанием 100% обучающихся с 1 по 4 классы (107,3 тыс. чел.) в 615 государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организаций.С 1 сентября в общеобразовательных организациях Саратовской области вводится единая модель профессиональной ориентации. Профминимум вводится для обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций области.В рамках национальных проектов Президента России Владимира Путина «Образование» и «Демография» за последние 5 лет в регионе построено 38 детских садов на 5755 мест и 17 школ на 8748 мест.С 2019 года в области создано 306 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе в текущем году - 65 центров; 477 образовательных организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в том числе в текущем году - 41 организация; 3 детских технопарка «Кванториум»: стационарный на базе СГТУ, мобильный (СОИРО), на базе СОШ №28 г. Балаково. Для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности созданы 3 центра цифрового развития «IT-куб» в г. Балашов, г. Вольск, г. Ершов(в 2023г.).