До старта II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» осталась одна неделя
В Саратове с 7 по 9 сентября пройдут II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 60 лет.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из различных регионов России.
В программу Игр включено 8 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, футбол 8х8, многоборье ГТО, настольный теннис, функциональное многоборье и шахматы.
Большая часть спортивных соревнований (баскетбол 3х3, пляжный волейбол, функциональное многоборье) пройдет на Набережной Космонавтов г. Саратова, благодаря чему свидетелями спортивных состязаний станет большое количество жителей города.
Соревнования по бадминтону пройдут в ФОКе «Центр бадминтона», по настольному теннису - в спортивном зале СГЮА, по шахматам - в Городском шахматном клубе, по футболу и многоборью ГТО - на стадионе «Локомотив».
Кроме того, в рамках проведения соревнований планируется установка площадок, на которых все желающие смогут в виртуальной реальности посоревноваться в видах спорта, включенных в программу Игр.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из различных регионов России.
В программу Игр включено 8 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, футбол 8х8, многоборье ГТО, настольный теннис, функциональное многоборье и шахматы.
Большая часть спортивных соревнований (баскетбол 3х3, пляжный волейбол, функциональное многоборье) пройдет на Набережной Космонавтов г. Саратова, благодаря чему свидетелями спортивных состязаний станет большое количество жителей города.
Соревнования по бадминтону пройдут в ФОКе «Центр бадминтона», по настольному теннису - в спортивном зале СГЮА, по шахматам - в Городском шахматном клубе, по футболу и многоборью ГТО - на стадионе «Локомотив».
Кроме того, в рамках проведения соревнований планируется установка площадок, на которых все желающие смогут в виртуальной реальности посоревноваться в видах спорта, включенных в программу Игр.