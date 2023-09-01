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До старта II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» осталась одна неделя

Новости
В Саратове с 7 по 9 сентября пройдут II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей в возрасте от 18 до 60 лет.

До старта II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» осталась одна неделя



Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из различных регионов России.

В программу Игр включено 8 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, футбол 8х8, многоборье ГТО, настольный теннис, функциональное многоборье и шахматы.

Большая часть спортивных соревнований (баскетбол 3х3, пляжный волейбол, функциональное многоборье) пройдет на Набережной Космонавтов г. Саратова, благодаря чему свидетелями спортивных состязаний станет большое количество жителей города.

Соревнования по бадминтону пройдут в ФОКе «Центр бадминтона», по настольному теннису - в спортивном зале СГЮА, по шахматам - в Городском шахматном клубе, по футболу и многоборью ГТО - на стадионе «Локомотив».

Кроме того, в рамках проведения соревнований планируется установка площадок, на которых все желающие смогут в виртуальной реальности посоревноваться в видах спорта, включенных в программу Игр.