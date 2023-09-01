До старта II Всероссийских игр «Умный Город. Живи спортом» осталась одна неделя

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Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 800 спортсменов из различных регионов России.В программу Игр включено 8 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, футбол 8х8, многоборье ГТО, настольный теннис, функциональное многоборье и шахматы.Большая часть спортивных соревнований (баскетбол 3х3, пляжный волейбол, функциональное многоборье) пройдет на Набережной Космонавтов г. Саратова, благодаря чему свидетелями спортивных состязаний станет большое количество жителей города.Соревнования по бадминтону пройдут в ФОКе «Центр бадминтона», по настольному теннису - в спортивном зале СГЮА, по шахматам - в Городском шахматном клубе, по футболу и многоборью ГТО - на стадионе «Локомотив».Кроме того, в рамках проведения соревнований планируется установка площадок, на которых все желающие смогут в виртуальной реальности посоревноваться в видах спорта, включенных в программу Игр.