1 сентября 2023 ПЯТНИЦА
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В Саратове пройдет семинар-совещание для руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия
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В Саратове пройдет семинар-совещание для руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия

Новости
Представители регионов Приволжского и Уральского федеральных округов посетят Саратов 12-14 сентября. Во время семинара они обсудят наиболее острые вопросы, в том числе об осуществлении переданных Российской Федерацией полномочий в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов.




Планируется участие руководителя Управления Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Глеба Петухова, руководителя Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андрея Ермакова.

Приглашаем представителей СМИ к освещению пленарного заседания, которое состоится 13 сентября в 10.00 в зале заседаний Правительства Саратовской области (Саратов, ул. Московская, 72). Обращаем внимание, что подход к прессе запланирован перед пленарным заседанием.

Аккредитация доступна до 18.00 5 сентября. Информацию с указанием ФИО, наименования СМИ, номера телефона можно направить в WhatsApp, Telegram ответственному лицу (менеджер по связям с общественностью комитета культурного наследия Саратовской области Анна Севрюкова, 8-927-132-48-45).