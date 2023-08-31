В России стартовала социальная кампания о том, как приемные дети становятся родными

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Задача кампании – показать, что забота и любовь делают из приемных детей своих, очень похожих на вас. «Для участия съемках мы пригласили несколько реальных семей, в которых усыновленные дети и приемные родители стали друг для друга родными. «Ну, вылитый ты!» – эту фразу часто слышат родители, чьи дети переняли их характерные черты, увлечения и привычки. Ведь дело не в наследственности, а в том, что взрослые могут передать подрастающему поколению», - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.Героями видеоролика «Вылитый ты» стали: родители Ольга и Роман и их дети Ангелина (4 года, в семье 1,5 года) и Владислав (9 лет, в семье 5 лет); папа Евгений и его сын Андрей (12 лет, под опекой 10 месяцев); родители Светлана и Вячеслав и их сын Растислав (10 лет, в семье 9 лет).«Когда я впервые размышляла об усыновлении, я больше думала о том, что я хочу ребенка. Но потом, когда я уже стала приемной мамой, я начала думать о том, сколько еще детей живет без родителей, без любви, что никто их не целует на ночь, никто не заведет им морскую свинку или котенка. Каждый ребенок хочет быть нужным и любимым. Я считаю, что все дети должны жить в семье, все дети достойны любви и заботы. Для меня все мои дети - родные, и еще неизвестно кому больше повезло - мне или им», – рассказала одна из участниц видеоролика, , программный директор благотворительного фонда «Дети наши»Светлана Строганова.Всего у Светланы и ее супруга Вячеслава пятеро общих детей. Растиславу, который снимался в ролике вместе с родителями, 10 лет, он любит футбол, нырять, конструирование и кататься на трюковом самокате. Оле 12 лет, она любит танцы и блогинг. Соне 13 лет, она любит карате, пение и гулять с друзьями. Степе 19 лет, он учится в колледже на юриста, любит историю и компьютеры. Полине скоро будет 20 лет, в этом году она окончила обучение в колледже и поступила в институт, увлекается танцами.Единый всероссийский портал, посвященный усыновлению (Усыновите.рф), создан Министерством просвещения РФ.«Стать родителем и принять ребенка в семью — это одно из самых главных решений, благодаря которому ваша жизнь может наполниться смыслом и укрепить семейную поддержку всех ее членов. На текущий момент в базе данных Усыновите.рф представлены порядка 37 тысяч профилей детей, которые оказались без родителей и ждут свою семью. Здесь собрана вся необходимая информация, которая пригодится семьям, решившим усыновить ребенка. Будущие приемные родители могут познакомиться с законодательной базой опекунства и усыновления, скачать образцы необходимых документов и записаться на прием в федеральный банк данных о детях. Также на портале собраны рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы», - отметила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская.Российские семьи с детьми, в том числе усыновленными, могут воспользоваться мерами поддержки национального проекта «Демография».Семьям доступны различные выплаты и льготы на федеральном и региональном уровне. Самая масштабная из них — материнский капитал. Изначально он распространялся на второго и последующих детей, а в 2020 году был расширен на первенцев. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет, социальную адаптацию детей с инвалидностью и накопительную часть пенсии мамы.Социальный фонд России проактивно оформляет сертификат на материнский капитал родителям ребенка, используя поступившие данные реестра ЗАГС о рождении. Сертификат выдается электронно, в личном кабинете мамы на «Госуслугах». И семья может через «Госуслуги» дистанционно распоряжаться капиталом на выбранные цели и контролировать остаток средств. Также благодаря стратегической инициативе «Социальное казначейство» родители могут подключить уведомления на портале «Госуслуги» и получать информацию о том, какие выплаты и льготы им доступны в зависимости от жизненной ситуации.Также семьи с детьми могут улучшить жилищные условия с помощью льготной программы «Семейная ипотека». Отдельное внимание уделяется многодетным семьям – они могут получить от государства выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.Благодаря национальному проекту «Демография» в российских регионах открываются новые детские сады с ясельными группами для детей младше трех лет, а также создаются дополнительные места в частных садах. А мамы в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детей дошкольного возраста могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту, чтобы реализовать себя в профессии или открыть собственное дело.Подробную информацию о мерах поддержки семей с детьми можно найти на сайте национальныепроекты.рф.