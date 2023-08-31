«Госуслуги» расскажут о подлинности товара
В мобильном приложении «Госуслуги» теперь можно проверить подлинность товаров прямо в магазине. А также узнать срок годности, название производителя, вес или объём продукта и посмотреть фотографию товара для сравнения. Для этого нужно нажать кнопку «Госкан» и отсканировать специальный знак на упаковке товара.
После этого приложение предоставит один из трех статусов. Зеленый – с товаром все в порядке и он подлинный. Серый – товар уже продан или есть несоответствия в описании. В данном случае сообщить о нарушении можно через функцию «Честный знак». Красный – товар с истекшим сроком годности или не прошел проверку на подлинность.
Сейчас на госуслугах так можно проверить лекарства, молочную продукцию, одежду, обувь, технику, духи, и даже шины. Скоро эта функция распространится на алкоголь.
Напомним, с 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.
После этого приложение предоставит один из трех статусов. Зеленый – с товаром все в порядке и он подлинный. Серый – товар уже продан или есть несоответствия в описании. В данном случае сообщить о нарушении можно через функцию «Честный знак». Красный – товар с истекшим сроком годности или не прошел проверку на подлинность.
Сейчас на госуслугах так можно проверить лекарства, молочную продукцию, одежду, обувь, технику, духи, и даже шины. Скоро эта функция распространится на алкоголь.
Напомним, с 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.