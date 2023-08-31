«Госуслуги» расскажут о подлинности товара

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После этого приложение предоставит один из трех статусов. Зеленый – с товаром все в порядке и он подлинный. Серый – товар уже продан или есть несоответствия в описании. В данном случае сообщить о нарушении можно через функцию «Честный знак». Красный – товар с истекшим сроком годности или не прошел проверку на подлинность.Сейчас на госуслугах так можно проверить лекарства, молочную продукцию, одежду, обувь, технику, духи, и даже шины. Скоро эта функция распространится на алкоголь.Напомним, с 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров «Честный знак». Для этого на упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах.