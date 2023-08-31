Введение платных парковок позволит снизить риск возникновения ДТП

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В рамках заседания Общественной палаты Саратова 30 августа обсуждался вопрос введения платных парковок на территории города, о чем доложил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Артем Прохоров.Он рассказал о развитии дорожной инфраструктуры, существующих парковочных пространствах, а также о проблеме запаркованности города и нарушений Правил парковки.Введение платных парковок позволит снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, разгрузить улично-дорожную сеть города, избежать излишней запаркованности в несколько рядов.Помимо этого, Артем Прохоров рассказал, что комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта был проведен анализ улично-дорожной сети города на предмет загруженности, стихийности в парковке, степени аварийности, наличия рядом объектов социальной сферы, а также создания помехи движения общественному транспорту. Исходя из этого были определены места для организации платных парковок.Также он отметил, что в рамках реализации проекта предусматривается использование парковок на льготной основе, а также на безвозмездной основе в праздничные и нерабочие дни, в период с 20.01 до 07.59, с субботы по воскресенье.Члены Общественной палаты поддержали реализацию проекта, а также отметили необходимость внедрения системы парковочных пространств.