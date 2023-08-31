Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт с 31 августа по 4 сентября

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В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):- 31 августа с 13:20 до 16:00;- 1 сентября с 12:50 до 15:50;- 4 сентября с 13:20 до 16:00.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.