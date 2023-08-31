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Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт с 31 августа по 4 сентября

Новости
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.


В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 31 августа с 13:20 до 16:00;
- 1 сентября с 12:50 до 15:50;
- 4 сентября с 13:20 до 16:00.
 Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.