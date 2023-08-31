Кукольный театр «Сцена творчества» выиграл грант Росмолодежи
Проект специалиста комплексного центра социального обслуживания населения Балаковского района «Кукольный театр «Сцена творчества» выиграл грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь. Гранты».
Автор и руководитель проекта Алина Лавина представила его на молодежном образовательном форуме «Хопер», который проходил в Балашовской районе.
Проект направлен на увеличение интереса к театру кукол, развитие навыков ораторского искусства и написания сценариев у детей и взрослых, а также на создание новых форм воспитательной работы.
«Я очень благодарна «серебряным» и молодым волонтерам «Движение вверх» нашего центра, которые окажут помощь в реализации проекта. Вместе мы создадим для проведения театральных показов базу кукольных спектаклей. Кроме показов в центре, на открытой сцене детского парка Балакова, наша актерская труппа из 30 человек проедет с гастрольным туром по детским организациям города, а также посетит детский дом в селе Алексеевка Хвалынского района», - рассказала о планах руководитель проекта Алина Лавина.
Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров в центрах соцобслуживания поддерживается благодаря национальному проекту Владимира Путина «Демография».
В процессе реализации команда проекта получит опыт организации и проведения интерактивных мастер-классов, создания уникальных кукол, костюмов и реквизита и сможет проводить подобные мероприятия и в будущем.
Ожидается, что ежегодно будут вовлекаться в проект не менее 300 новых участников.