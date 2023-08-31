Кукольный театр «Сцена творчества» выиграл грант Росмолодежи

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Автор и руководитель проекта Алина Лавина представила его на молодежном образовательном форуме «Хопер», который проходил в Балашовской районе.Проект направлен на увеличение интереса к театру кукол, развитие навыков ораторского искусства и написания сценариев у детей и взрослых, а также на создание новых форм воспитательной работы.«Я очень благодарна «серебряным» и молодым волонтерам «Движение вверх» нашего центра, которые окажут помощь в реализации проекта. Вместе мы создадим для проведения театральных показов базу кукольных спектаклей. Кроме показов в центре, на открытой сцене детского парка Балакова, наша актерская труппа из 30 человек проедет с гастрольным туром по детским организациям города, а также посетит детский дом в селе Алексеевка Хвалынского района», - рассказала о планах руководитель проекта Алина Лавина.Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров в центрах соцобслуживания поддерживается благодаря национальному проекту Владимира Путина «Демография».В процессе реализации команда проекта получит опыт организации и проведения интерактивных мастер-классов, создания уникальных кукол, костюмов и реквизита и сможет проводить подобные мероприятия и в будущем.Ожидается, что ежегодно будут вовлекаться в проект не менее 300 новых участников.