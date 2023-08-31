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Энгельсская свалка рекультивирована на 70%

Новости
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Энгельсская свалка рекультивирована на 70%



Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин проверил ход работ по рекультивации несанкционированной свалки, расположенной в промзоне Энгельса, в районе ФГКУ «Кристалл», площадью 16 га совместно с депутатом Государственной Думы РФ Александром Стрелюхиным и природоохранным прокурором Виктором Ростовым.

В соответствии с утвержденным графиком выполнены работы по формированию свалочного тела. В настоящее время произведено покрытие основной территории рекультивации на площади 79 тыс.м2, устройство покрытия щебнем на площади 68,76 тыс.м2, проведено укрепление береговой линии водоема щебнем в объеме более 3 тыс.м3, разработано и уплотнено грунта в объеме 182,5 тыс.м3, выполнена дорожная одежда проездов на площади 9,4 тыс.м2.

В настоящее время ведется оборудование дренажной системы и укладка геомембраны. Сейчас здесь идет технический этап работ, за которым последует биологический. И на месте свалки появится зеленая зона.

На сегодняшний день на свалке задействовано 8 единиц тяжелой дорожной техники и 15 единиц грузовой техники – самосвалов, а также 12 рабочих.

«Процент выполнения работ по объекту уже составляет 70%. На объекте ведется круглосуточное видеонаблюдение, установлено 10 видеокамер. Работы проводятся в соответствии с графиком, и рисков неисполнения на сегодняшний день нет. Рекультивация указанной свалки позволит предотвратить негативное воздействие и улучшит состояние окружающей среды на территории Энгельса», - уверен министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.