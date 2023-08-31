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В Энгельсском районе началось строительство газовых сетей к участкам для многодетных семей

Новости
В Энгельсском районе началось строительство газовых сетей к участкам для многодетных семей


«Газпром газораспределение Саратовская область» приступил к строительству распределительных сетей протяженностью 7 км в п. Пробуждение Энгельсского района.

Строительство объектов создаст условия для газификации 395 земельных участков, выделенных многодетным семьям. Для обеспечения газификации будет установлен пункт редуцирования газа. Завершить работы планируется в 2023 году.

Проект реализуется в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020–2024 годы.

Специалисты минпромэнерго готовы ответить на вопросы, касающиеся газификации и догазификации. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» - виджет на сайте минпромэнерго и странице ВКонтакте https://vk.com/minprom64.