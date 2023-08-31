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Дорогу от Солнечного-2 до Расково достроят в следующем году по программе «Стимул»

Новости
Новая трасса, которая будет напрямую связывать п. Расково Гагаринского района с микрорайоном Солнечный-2, вошла в федеральную программу «Стимул» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жилье и городская среда» на следующий год. Такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Романа Бусаргина с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.



В этом году строительство дороги начнется за счёт средств областного бюджета - запланирован перенос инженерных коммуникаций и подготовительные работы. В следующем году по программе «Стимул» будет выполнено устройство дорожного полотна, укладка асфальта, обустройство двух разворотных колец, тротуара и освещения. Протяжённость дороги - 2,2 километра. Она пройдет от посёлка Расково до улицы Тархова в микрорайоне Солнечный-2. Трасса позволит значительно сократить время в пути между поселками и разгрузит другие магистрали.

Всего по проекту «Стимул» в 2024 году наша область получит 460 млн рублей. На следующий год в программу, помимо дороги, также вошли мероприятия по присоединению объектов капстроительства к сетям водоснабжения и водоотведения.