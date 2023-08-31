В Москве обсудили подготовку к проведению II Всероссийских игр Умных городов «Умный Город. Живи Спортом»

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Уникальный спортивно-деловой марафон объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципалитеты, бизнес и некоммерческие организации. Запланировано более 20 активностей, в которых смогут принять участие все желающие жители Саратовской области.Набережная Космонавтов на время проведения мероприятий станет зоной притяжения и проведения спортивных состязаний, мастер-классов, физкультурно-творческих фестивалей.«Умный город – это не только про цифру, строительство или благоустройство. Умный город - это в первую очередь про человека. За время реализации проекта около 200 городов из 48 субъектов Российской Федерации внедрили решения, способствующие выполнению приоритетной задачи – созданию комфортных условий для жизни граждан страны. Именно поэтому так важно, чтобы новые общественные пространства становились центром притяжения для всех горожан», - отметил заместитель руководителя рабочей группы проекта «Умный Город» Анатолий Курманов.Деловая программа соберет в Саратове лидеров IT отрасли России и откроется Роуд-шоу, где будут продемонстрированы новейшие разработки цифровых сервисов для Умного города.По итогу встречи заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачев отметил высокий уровень готовности мероприятия. «Второй год подряд Саратов становится площадкой уникального мероприятия спортивно-делового формата. Обратная связь от участников показывает его востребованность, дает возможность выстроить новые деловые связи и расширить рынки сбыта», - отметил Мигачев.Официальным партнером программы деловых мероприятий «Роуд-шоу: Моя страна» выступила ИТ-компания, обеспечивающая реализацию приоритетных государственных проектов - Sitronics Group. Партнерами стали: ведущий разработчик решений для Умного города – «Русатом Инфраструктурные решения» и один из лидеров IT отрасли компания Ujin (ООО «Юникорн»).Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия:II Всероссийские Игры Умных городов «Умный Город. Живи спортом» (https://sportsmartcity.ru/)Деловая программа «Роуд-шоу: Моя страна» (https://sportsmartcity.ru/saratov)