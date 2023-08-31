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Открыт набор студентов на обучение по программе ординатуры для медицинских организаций Саратовской области

Новости
Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным предложен еще один механизм решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения области.

Открыт набор студентов на обучение по программе ординатуры для медицинских организаций Саратовской области



Открыт набор студентов-ординаторов, не прошедших по квоте целевого приема, а также поступающих на коммерческой основе, но готовых работать после окончания ординатуры в районах области. Подготовка этих специалистов будет осуществляться за счет областного бюджета.

«Данный механизм поддержки призван помочь медицинским организациям остро нуждающимся во врачебных кадрах. Аналогичным образом по предложению Губернатора Романа Бусаргина были предоставлены места для обучения по программе специалитета. Целевая подготовка специалистов – основной и эффективный механизм решения кадрового вопроса», - отметил министр здравоохранения Олег Костин.

Желающим заключить соглашение о трудоустройстве в медицинские организации области необходимо обратиться в министерство здравоохранения по тел. (8452) 67-05-99