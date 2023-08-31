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34,4 млн рублей выделено дополнительно на установку ФАПов в районах области

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Установка новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Саратовской области проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.




В общей сложности в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» с 2019 года в сельских населенных пунктах было введено в эксплуатацию 72 фельдшерско-акушерских пункта.

В 2023 году реализуются мероприятия по приобретению и монтажу 20 модульных конструкций: 16 ФАПов и четырех врачебных амбулаторий, в том числе и в рамках опережающего финансирования.

34,4 млн рублей выделено на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, которые установят в Краснокутском, Татищевском, Турковском, Ершовском, Ровенском и Федоровском районах. Эти объекты планировалось установить в следующем году, однако Губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным была поставлена задача – возвести эти ФАПы в рамках опережающего финансирования в этом году. Область нашла возможность сделать это быстрее – уже в 2023 году объекты будут введены в эксплуатацию.

В 2023 в Краснокутском районе планируется возвести 2 модульных ФАПа: в селах Репное и Константиновка.

«Население села Репное составляет 315 человек, 72 из них – дети. В селе Константиновка, проживает 541 человек, 127 детей.

В настоящее время плановую медицинскую помощь жителям сел Репное и Константиновка оказывает фельдшеры соседних сел, специалисты поликлиники Краснокутской районной больницы. Введение новых фельдшерско-акушерских пунктов позволяет обеспечить «шаговую» доступность первичной медико-санитарной помощи в отдаленных селах. Также в ФАП будет работать аптека с широким спектром лекарственных препаратов. Цель по обеспечению качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи жителям сел Репное и Константиновка будет достигнута. В настоящее время подготовлена вся документация для проведения работ по возведению модульных конструкций. Сдача «под ключ» полностью оборудованных модульных ФАПов планируется в декабре 2023 года», - отметил главный врач Краснокутской районной больницы Алексей Романов.

В Федоровском районе ФАП будет установлен в одном из отдаленных населенных пунктов.

«Благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» с опережающим финансированием Федоровской РБ удастся возвести модульный ФАП в одном из самых отдалённых сел района в 2023 году, хотя его установка была запланирована на 2024г.

Сейчас 463 человека, из которых 115 детей обслуживаются в здании ФАПа расположенного на расстоянии 1 километра от границы населённого пункта, в чистом поле, что сильно ограничивает, можно сказать препятствует, оказанию своевременной медицинской помощи. Кроме того, на базе данного ФАПа дислоцируется круглосуточная бригада скорой медицинской помощи, и в связи с отсутствием дороги с твёрдым покрытием своевременный выезд на вызов бывает невозможным, особенно в осенне-весеннюю распутицу и зимние снегопады. Опережающее финансирование даёт возможность значительно приблизить медицинскую, в том числе скорую помощь, сельскому населению ранее запланированных сроков», - поделился главный врач Федоровской РБ Евгений Андреев.

В Ершовском районе новый модульный ФАП будет оказывать помощь жителям трех сел.