Саратовцев предупреждают о мошенничестве с упоминанием цифровых рублей
Жители Саратовской области стали получать спам-рассылку в мессенджерах и соцсетях по поводу операций с цифровым рублем. Злоумышленники пользуются ажиотажем вокруг цифрового рубля и неосведомленностью граждан. Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические, рассказали в пресс-службе отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.
Злоумышленники пытаются запугать граждан потерей денег (якобы скоро все деньги будут только цифровыми). После запугивания граждан, мошенники переходят, как правило, на классические схемы – например, «безопасный счет» или «спасите ваши деньги». Либо наоборот, предлагают уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях.
Банк России проводит разъяснительную кампанию и про сам цифровой рубль — его возможности, особенности и преимущества, и про пилот с реальными цифровыми рублями. На сайте Банка России создан специальный раздел по цифровому рублю (http://www.cbr.ru/fintech/dr/?utm_source=w&utm_content=page ), где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле.
В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля — наличные, безналичные, цифровые — будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.