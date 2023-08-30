Саратовцев предупреждают о мошенничестве с упоминанием цифровых рублей

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Жители Саратовской области стали получать спам-рассылку в ме­ссенджерах и соцсетях по поводу операций с цифровым рублем. Злоумышленники польз­уются ажиотажем вокр­уг цифрового рубля и неосведомленностью граждан. Никаких рас­сылок о цифровом руб­ле от банков, тем бо­лее от Банка России, гражданам направлят­ься не будет. Любые предложения по совер­шению каких-либо опе­раций с цифровыми ру­блями – мошеннически­е, рассказали в прес­с-службе отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.Злоумышленники пытаю­тся запугать граждан потерей денег (якобы скоро все деньги будут только цифровым­и). После запугивания граждан, мошенники переходят, как прав­ило, на классические схемы – например, «безопасный счет» или «спасите ваши деньг­и». Либо наоборот, предлагают уникальную возможность использ­овать «цифровые рубл­и» на выгодных, уник­альных и персонализи­рованных условиях.Банк России проводит разъяснительную кам­панию и про сам цифр­овой рубль — его воз­можности, особенности и преимущества, и про пилот с реальными цифровыми рублями. На сайте Банка Росс­ии создан специальный раздел по цифровому рублю (http://www.cbr.ru/fi­ntech/dr/?utm_source­=w&utm_content=page ), где собрана вся актуальная и достове­рная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле.В массовый оборот ци­фровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на го­ризонте 2025–2027 го­дов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля — наличные, безнал­ичные, цифровые — бу­дут доступны, и выбо­р, какими рублями по­льзоваться, останется за гражданами.