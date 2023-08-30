Игорь Комаров:«Надо привлекать вернувшихся участников СВО, героев России к военно-патриотическому воспитанию»

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29 августа в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».Полпред обсудил с руководством республиканского отделения первые результаты работы. За первые месяцы за помощью к специалистам фонда в Татарстане обратились более 2000 граждан. Участников СВО и членов их семей волнуют самые разные вопросы – меры поддержки, в том числе медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, содействие в решении юридических вопросов. Еще одно важное направление работы фонда – содействие в оформлении документов для получения статуса ветерана боевых действий. По итогам посещения регионального филиала Игорь Комаров отметил, что «надо в обязательном порядке привлекать вернувшихся участников СВО, героев России к военно-патриотическому воспитанию».Напомним, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области начал свою работу 1 июня этого года. С момента открытия в филиал поступило почти полторы тысячи обращений. Все они были обработаны сотрудниками фонда. Чаще всего саратовцы обращаются с аналогичными вопросами – получение статуса ветерана боевых действий, получение федеральных и региональных выплат, медицинская и социальная помощь. Реже встречаются вопросы по поступлению детей в учебные учреждения – высшие, среднеобразовательные и дошкольные.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области