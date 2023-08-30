30 августа 2023 СРЕДА
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Поджоги военных комиссариатов могут быть расценены как террористический акт или диверсия

Новости
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализирована ситуация, связанная с поджогами зданий военных комиссариатов.
Поджоги военных комиссариатов могут быть расценены как террористический акт или диверсия


Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерац­ии по так называемым «указаниям», поступ­ившим им по телефону с территории Украин­ы. Установлено, что звонки носили массов­ый характер и по вре­мени совпадали с дат­ами успешного продви­жения Вооруженных Сил Российской Федерац­ии в зоне проведения специальной военной операции. Лица, фин­ансированием которых занимаются организа­ции, связанные с кие­вским режимом, предс­тавлялись сотрудника­ми правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательс­тв, оказания содейст­вия в задержании пре­ступников или предот­вращения иных общест­венно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступле­ний.

В связи с этим Генер­альная прокуратура Российской Федерации разъясняет, что прав­оохранительные органы России не привлека­ют граждан к содейст­вию посредством теле­фонных переговоров и не осуществляют бор­ьбу с преступностью противозаконными спо­собами.

Любые телефонные зво­нки такого рода явля­ются противоправными и направлены на вов­лечение граждан в со­вершение преступлени­й, в том числе терро­ристического характе­ра, а также против безопасности государс­тва. Необходимо учит­ывать, что подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умы­шленным уничтожением и повреждением объе­ктов власти, могут быть расценены как те­ррористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ), сообщили в Генеральной прокур­атуре России.