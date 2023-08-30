В новом учебном году для детей с ОВЗ откроются новые учебные мастерские

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Для 800 детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Образование» создана современная образовательная среда, позволяющая обучающимся овладеть предпрофессиональными навыками по направлениям комплексное обслуживание и ремонт зданий, обслуживающий труд, кулинария, швейное дело, полиграфия, картонажно-переплетное дело, сельскохозяйственный труд, столярное дело.Созданы новые учебные мастерские для реализации предметной области «Технология». Каждая мастерская оснащена профильным оборудованием, а также компьютерной техникой и мебелью. Полное обновление получили учебные кабинеты «Основы социальной жизни», «Адаптированная физическая культура», кабинеты дополнительного образования «Фото-видео студия», «Студия анимации», «Декоративно-прикладное творчество», «Робототехника», «Домашний очаг», «Экологическая студия».«В 5 образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья откроются новые учебные мастерские. Материально-техническое оснащение получили школы-интернаты для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Саратова и № 3 г. Энгельса, также г.Балакова, села Широкий Буерак Вольского района и школа № 11 г.Балашова»,- рассказала заместитель министра образования области Галина Калягина.Специализированным коррекционно-развивающим оборудованием дооснащены кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога (сурдопедагога). Диагностические комплексы и дидактические средства повысят качество психолого-педагогического сопровождения обучающихся.Кроме того, в двух образовательных организациях созданы медиа пространства (медиа-центр/ библиотека).