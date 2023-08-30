Министр образования Саратовской области Михаил Орлов: «Регион готов к внедрению с 1 сентября профориентационного минимума»

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В рамках Областного образовательного форума «ПРО. Образование 64. Векторы развития» представители педагогического сообщества, общественности и органов исполнительной власти региона обсудили внедрение в саратовских школах единой модели профориентации.Масштабное мероприятие состоялось 26 августа 2023 года в конференц-зале Исторического парка «Россия — Моя история» с участием губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на площадке МОУ «СОШ №6» г. Саратова и ГАУ ДПО «СОИРО».В видеообращении к участникам Форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что работа по профориентации школьников — одно из приоритетных направлений в новом учебном году, а выстраивание системы профориентационной работы — одна из ключевых задач построения в стране суверенной системы образования. В рамках Профминимума в 6-11 классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации «Россия — мои горизонты».Заместитель Председателя Правительства Саратовской области – Министр образования Михаил Орлов в своем выступлении на пленарном заседании Форума отметил: «Законом вводится понятие «Профориенитация для школьников». Регион готов к внедрению с 1 сентября профориентационного минимума, потому что в прошлом году мы апробировали его более чем в 200 школах. Создан пул муниципальных координаторов. На сайте Саратовского Областного Института Развития Образования обеспечена методическая поддержка. Профориентационный компонент встроен в учебный план».Мнением о роли Профминимума в подготовке инженерных кадров Саратовской области при формировании технологического суверенитета страны поделилась директор МАОУ «СОШ №25» г. Балаково Елена Теплова: «В настоящее время реальный сектор экономики РФ сталкивается с рядом вызовов. Прежде всего – это острая потребность в кадрах, способных осуществлять техническую модернизацию страны. Президент РФ В.В. Путин неоднократно подчеркивал важность профориентационной работы в школе. Им поставлена задача конкретная – за ближайшие 5 лет подготовить порядка миллиона специалистов ключевых отраслей для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности России. Для решения этой задачи Министерство просвещения России с 1 сентября 2023 года внедряет в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, единую модель профессиональной ориентации – Профминимум. Саратовский регион, расположенный в центре России, является крупным промышленным, логистическим и культурным центром Поволжья. Региональное образовательное пространство является благоприятной средой для всех профильных классов. Наши обучающиеся имеют возможность реализоваться во многих областях, определиться с дальнейшей образовательной траекторией и профессиональным выбором. Региональным оператором Профминимума стал Областной институт развития образования. Опыт организации многоуровневых мероприятий, накопленный в регионе, станет благоприятной платформой для его реализации. Меня, как руководителя образовательной организации, очень радует то, что у нас появился единый, систематизированный, удобный инструмент для профориентационной работы. Уверена, что реализация Профминимума приведет к хорошим результатам и будет с воодушевлением встречена нашим педагогическим сообществом».Опыту и перспективам работы по профессиональной ориентации обучающихся в Саратовской области в ходе Форума была посвящена тематическая секция, проходившая на площадке МОУ «СОШ №6» г. Саратова. Модератором секции выступила начальник отдела государственной итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования Саратовской области Светлана Кисурина.В своем видеообращении к участникам встречи Иван Есин, руководитель Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», на базе материалов которого создан Профминимум, уточнил: «Системная работа по профориентации – это приоритет современной России. Этот приоритет задал Президент РФ в своем послании к Федеральному Собранию, где обозначил, что в ближайшие пять лет более миллиона специалистов рабочих профессий должны выйти на трудовой рынок страны. Внимание государства к вопросам профориентации подтверждено и на законодательном уровне, т.к. этим летом в федеральный закон об образовании были внесены изменения, которые фактически вводят профориентацию и профессиональное самоопределение личности наших школьников как одну из целей общего образования. Концепция профориентационного минимума способствует не только профессиональной самореализации обучающихся и предотвращению структурного кризиса на рынке труда, но и развитию страны и общества. Целевой аудиторией, которую охватит Профминимум, станут школьники с 6 по 11 класс общеобразовательных организаций, а это около 8 миллионов детей, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Мы постараемся максимально помочь, чтобы внедрение курса «Россия — мои горизонты» и Профминимума в школах регионов прошло легко, интересно и увлекательно».В формате ВКС из Москвы Анна Калугина, куратор профориентационного минимума Фонда Гуманитарных Проектов (федеральный оператор проекта «Билет в будущее») разъяснила участникам Форума, что федеральный проект «Билет в будущее» является ядром профессионального минимума, который призван структурировать работу по ранней профориентации во всех школах РФ. Цифровым ресурсом стала платформа проекта «Билет в будущее», где расположен раздел «Профминимум» — https://bvbinfo.ru/profminimum, включающий единый универсальный набор профориентационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся.В рамках работы секции, посвященной вопросам профессиональной ориентации обучающихся, представитель регионального оператора проекта «Билет в будущее», начальник областного центра по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО» Екатерина Афонина рассказала, что в Саратовской области занятия по Профминимуму охватят более 115 тысяч обучающихся в 6-11 классах. На сегодняшний день подписано 10 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями (машиностроение, энергетика, транспорт и др.) и 13 соглашений с профессиональными образовательными организациями.Заседание секции позволило поделиться опытом, расширить интеграцию в рамках сетевого взаимодействия, обсудить дополнительные возможности и ресурсы, которые предоставляются для развития обучающихся в сфере профессиональной ориентации.Участники секции отметили, что в настоящий момент обучающиеся включены в большое число разнообразных профориентационных форматов: от профориентационных тестов до экскурсий на предприятия, кружков, программ предпрофессионального обучения. Однако традиционные подходы к организации профориентационной работы с обучающимися не всегда могут решить вопросы, которые стоят перед задачей профессиональной ориентации, они требуют обновления, что и предлагается осуществить в ходе реализации проекта «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Фотографии предоставлены Министерством образования Саратовской области и пресс-службой Исторического парка «Россия — Моя историяСПРАВКА:Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций уже помогает миллионам подростков решить сложную задачу выбора карьеры. Он объединяет наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность.Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ.Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, детского и мобильного технопарков «Кванториум» ГАУ ДПО «СОИРО», а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru. Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования».Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций.Участие в проекте — бесплатное!