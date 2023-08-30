На Вольском тракте запретят автомобилям остановку днем

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В Саратове на участке от ул. Тархова до съезда на АЗС «Роснефть» на участке автоподъезда к г. Саратов (Вольский тракт) будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.4 «Время действия» с 8-00 до 20-00, запрещающей остановку транспортных средств от ул. Тархова по Вольскому тракту в сторону выезда из Саратова. На данном участке расположено множество объектов торговли, рядом с которыми часто автомобилисты оставляют авто, а также останавливаются вторым рядом, сужая проезжую часть и снижая пропускную способность участка - особенно в часы пик.Данные меры приняты с целью повышения безопасности дорожного движения, исключения транспортных задержек в пиковые часы и на протяжении всего дня, а также увеличения пропускной способности на указанном участке дороги.Знаки начнут действовать с 18 сентября текущего года.