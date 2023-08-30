30 августа 2023 СРЕДА
Новости
15:15 | 30 августа
Саратовцев предупреждают о мошенничестве с упоминанием цифровых рублей
15:00 | 30 августа
На поддержку предприятий Саратовской области направят 29,7 млн рублей
14:45 | 30 августа
Игорь Комаров:«Надо привлекать вернувшихся участников СВО, героев России к военно-патриотическому воспитанию»
14:32 | 30 августа
Регионы ПФО ждут молодежь из дружественных стран
14:00 | 30 августа
В Саратовской области в связи с энтеровирусной инфекцией не собираются закрывать школы и детские сады
13:02 | 30 августа
В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания
12:41 | 30 августа
Поджоги военных комиссариатов могут быть расценены как террористический акт или диверсия
12:03 | 30 августа
Региональный Союз женщин России и активистки движения «Вместе до Победы» сформировали очередной гуманитарный груз в зону СВО
11:02 | 30 августа
Тхэквондист из Энгельса Дмитрий Ким завоевал серебро чемпионата мира
10:00 | 30 августа
В Саратове отметили День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания

Новости
В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания

В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания Поволжья, участвующего в выдаче мощности Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС. Проект позволит повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей региона, металлургических и химических предприятий. Стоимость работ – 630 млн рублей.

На подстанции 220 кВ «Центральная» в Саратовской области будет полностью произведена замена воздушных выключателей 110 кВ и 220 кВ на элегазовые. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги установят 42 комплекта нового оборудования.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При коротком замыкании они отключают поврежденные элементы сети, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации их конструктивные элементы изнашиваются, что приводит к снижению надежности и увеличению эксплуатационных затрат в обслуживании. Поэтому необходима своевременная замена оборудования.

Вместо воздушных выключателей энергетики установят на подстанции современные элегазовые отечественного производства, что позволит снизить затраты на их обслуживание и повысить надежность электрических сетей. Срок службы данных выключателей составляет более 30 лет. Также на объекте заменят щит постоянного тока, обеспечивающего питание комплексов релейной защиты, обновят аккумуляторы, смонтируют новые системы отопления, кондиционирования и вентиляции. Завершить проект планируется в 2024 году.