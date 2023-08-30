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В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания Поволжья, участвующего в выдаче мощности Балаковской АЭС и Саратовской ГЭС. Проект позволит повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей региона, металлургических и химических предприятий. Стоимость работ – 630 млн рублей.На подстанции 220 кВ «Центральная» в Саратовской области будет полностью произведена замена воздушных выключателей 110 кВ и 220 кВ на элегазовые. Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги установят 42 комплекта нового оборудования.Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При коротком замыкании они отключают поврежденные элементы сети, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации их конструктивные элементы изнашиваются, что приводит к снижению надежности и увеличению эксплуатационных затрат в обслуживании. Поэтому необходима своевременная замена оборудования.Вместо воздушных выключателей энергетики установят на подстанции современные элегазовые отечественного производства, что позволит снизить затраты на их обслуживание и повысить надежность электрических сетей. Срок службы данных выключателей составляет более 30 лет. Также на объекте заменят щит постоянного тока, обеспечивающего питание комплексов релейной защиты, обновят аккумуляторы, смонтируют новые системы отопления, кондиционирования и вентиляции. Завершить проект планируется в 2024 году.