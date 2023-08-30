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Региональный Союз женщин России и активистки движения «Вместе до Победы» сформировали очередной гуманитарный груз в зону СВО

Новости
Региональный Союз женщин России и активистки движения «Вместе до Победы» сформировали очередной гуманитарный груз в зону СВО


Депутат Саратовской областной Думы, председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Юлия Литневская передала волонтерскому движению «Вместе до Победы» гуманитарный груз для доставки бойцам, участвующим в специальной военной операции.

К волонтерскому движению «Вместе до Победы» обратились бойцы 10-й Отдельной Гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения с просьбой собрать гуманитарную помощь. Для быстрого сбора всего необходимого и оперативной отправки грузов волонтеры обратились к Юлии Литневской.

Женсоветы регионального отделения Союза женщин России за два дня собрали средства на необходимые бойцам шесть спальных мешков и шесть пар тактических перчаток. Особенно активно откликнулся на сбор женсовет Ртищевского района, а один из членов женсовета - неравнодушная мать участника СВО передала 2 мешка картофеля.

Координатор волонтёрского движения «ZА ПОБЕДУ», заместитель председателя регионального отделения Союза женщин России Лада Новицкая организовала пошив спальника, который присоединился к общей партии закупленных.

Участники движения «ZА ПОБЕДУ» рассказали, что сплели и отправили «за ленточку» уже маскировочных 20 сетей. Снайперы оценили помощь, бойцы даже прислали благодарные отклики.

«Ко мне обратился за помощью мой знакомый офицер, который служит с начала СВО, и мы не смогли пройти мимо. Благодаря Юлии Литневской и членам Союза женщин России мы закрыли сбор и передаем груз», - рассказала координатор движения Анастасия Синицына.

«Для нас честь присоединиться к тому, что делают волонтеры движения «Вместе до Победы» - они плетут маскировочные сети, делают заготовки супов и каш, вяжут мочалки, льют окопные свечи и всячески помогают бойцам. Анастасия находит время на то, чтобы умелыми золотыми руками вносить и свой личный вклад в Победу», - поделилась Юлия Литневская.

За время проведения СВО женсоветы реготделения Союза женщин России собрали и отправили более 50 тонн гуманитарной помощи.