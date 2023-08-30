Тхэквондист из Энгельса Дмитрий Ким завоевал серебро чемпионата мира

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В Астане (Казахстан) прошел чемпионат и первенство мира по Тхэквондо ИТФ. В турнире приняли участие более 900 спортсменов из 45 стран, том числе делегация из России.В весовой категории до 71 кг Дмитрий Ким завоевал серебро. На пути к финалу Дмитрий выиграл три боя, в решающем поединке его соперником стал аргентинец Матиас Риос Оливеро.«В основное время финала победитель не был определен. После двух полутораминутных раундов судьи зафиксировали ничью и назначили дополнительный раунд. На него у меня не хватило сил, готовился к чемпионату всего два месяца. В итоге уступил опытному и сопернику один балл», - рассказал спортсмен.