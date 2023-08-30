В Саратове отметили День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России

просмотров: 108

В сквере у памятника «Памяти павших бойцов спецназа» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню подразделений специального назначения внутренних войск МВД России. Мероприятие состоялось по инициативе Совета ветеранов 20-го отряда специального назначения ВВ МВД России, совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».В митинге приняли участие представители Правительства Саратовской области, семьи погибших спецназовцев, представители ветеранских организаций, ОМОН, СОБР, действующие военнослужащие войск Национальной гвардии и жители города Саратова.Приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной зачитал исполняющий обязанности заместителя министра Тимофей Лещенко.«Каждый из бойцов спецназа – это несокрушимая сила, на которую опирается наша страна. Спецназ всегда там, где нужен высший пилотаж и ювелирная работа. От точечных слаженных действий небольшой группы профессионалов зависит успех крупных спецопераций как регионального, так и федерального масштаба. Выражаю слова особенной благодарности военнослужащим, которые сегодня защищают рубежи нашей Родины, участвуют в проведении специальной военной операции. Благодарю ветеранов за ваше служение Отечеству, оказание гуманитарной помощи, а также патриотическое воспитание молодежи», - отмечается в приветственном адресе министра.Ветеранам спецназа и участникам боевых действий вручили «наградное оружие», почётные грамоты и медали. Традиционно были вручены подарки семьям бойцов, не вернувшихся с задания. Руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов вручил членские билеты Всероссийской общественной организации ветеранов.Завершением митинга в сквере на Князевском взвозе стало возложение к подножию памятника венков и цветов.