30 августа 2023 СРЕДА
Новости
15:15 | 30 августа
Саратовцев предупреждают о мошенничестве с упоминанием цифровых рублей
15:00 | 30 августа
На поддержку предприятий Саратовской области направят 29,7 млн рублей
14:45 | 30 августа
Игорь Комаров:«Надо привлекать вернувшихся участников СВО, героев России к военно-патриотическому воспитанию»
14:32 | 30 августа
Регионы ПФО ждут молодежь из дружественных стран
14:00 | 30 августа
В Саратовской области в связи с энтеровирусной инфекцией не собираются закрывать школы и детские сады
13:02 | 30 августа
В Саратовской области началась модернизация крупного центра питания
12:41 | 30 августа
Поджоги военных комиссариатов могут быть расценены как террористический акт или диверсия
12:03 | 30 августа
Региональный Союз женщин России и активистки движения «Вместе до Победы» сформировали очередной гуманитарный груз в зону СВО
11:02 | 30 августа
Тхэквондист из Энгельса Дмитрий Ким завоевал серебро чемпионата мира
10:00 | 30 августа
В Саратове отметили День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове отметили День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России

Новости
В Саратове отметили День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России

В сквере у памятника «Памяти павших бойцов спецназа» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню подразделений специального назначения внутренних войск МВД России. Мероприятие состоялось по инициативе Совета ветеранов 20-го отряда специального назначения ВВ МВД России, совместно с региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

В митинге приняли участие представители Правительства Саратовской области, семьи погибших спецназовцев, представители ветеранских организаций, ОМОН, СОБР, действующие военнослужащие войск Национальной гвардии и жители города Саратова.

Приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной зачитал исполняющий обязанности заместителя министра Тимофей Лещенко.

«Каждый из бойцов спецназа – это несокрушимая сила, на которую опирается наша страна. Спецназ всегда там, где нужен высший пилотаж и ювелирная работа. От точечных слаженных действий небольшой группы профессионалов зависит успех крупных спецопераций как регионального, так и федерального масштаба. Выражаю слова особенной благодарности военнослужащим, которые сегодня защищают рубежи нашей Родины, участвуют в проведении специальной военной операции. Благодарю ветеранов за ваше служение Отечеству, оказание гуманитарной помощи, а также патриотическое воспитание молодежи», - отмечается в приветственном адресе министра.

Ветеранам спецназа и участникам боевых действий вручили «наградное оружие», почётные грамоты и медали. Традиционно были вручены подарки семьям бойцов, не вернувшихся с задания. Руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов вручил членские билеты Всероссийской общественной организации ветеранов.

Завершением митинга в сквере на Князевском взвозе стало возложение к подножию памятника венков и цветов.