30 августа 2023 СРЕДА
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Юные саратовцы вернулись из Москвы с призами с соревнований по детской джигитовке

Новости
Юные саратовцы вернулись из Москвы с призами с соревнований по детской джигитовке

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ в Москве прошли соревнования по детской джигитовке на приз фестиваля «Спасская Башня». Побороться за победу приехали спортсмены из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Воронежа, Приморского края.

Саратовскую область представляли два спортсмена из Центра иппотерапии и джигитовки «Победный аллюр» - Тимофей Пастухов и Софья Князева. Они на протяжении всего стартового сезона принимали участие в отборочных соревнованиях в разных регионах страны, в ходе которых отбирались сильнейшие спортсмены.

Юные саратовцы достойно представили регион - в категории Д2 (дети 11-13 лет) Софья Князева заняла второе место. Тимофей Пастухов в категории Д1 (дети 7-10 лет) занял 5 место (из 11 участников).