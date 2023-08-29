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Саратовская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по рынку труда

Новости
Саратовская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по рынку труда


Опубликован рейтинг регионов по рынку труда. По итогам 2022 года Саратовская область вошла в топ-20, заняв 19 место и улучшив свои позиции по сравнению с 2021 годом с 67,3 до 69,7 балла.

Методика расчета рейтинга регионов по рынку труда основывается на изучении показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние сферы в регионе: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета рейтинга использовались показатели, объединенные в четыре группы.

Так, например, для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В группу «Занятость» включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности.

«Ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной. Уровень официальной безработицы на сегодняшний день составляет 0,5%. С начала года при содействии специалистов службы занятости региона трудоустроено более 16 тысяч человек», – отметили в министерстве труда и социальной защиты области.