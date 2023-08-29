В 23 райцентрах области завершены работы по благоустройству

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В текущем году на мероприятия проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина в нашем регионе предусмотрено 673,8 млн. рублей.В рамках реализации проекта будут выполнены мероприятия по благоустройству 178 объектов: 109 общественных и 69 дворовых территорий многоквартирных домов.На сегодняшний день завершены работы на 147 объектах, что составляет 83% от общего числа (81 общественная и 66 дворовых территориях) в 23 райцентрах области: с. Александров Гай, г. Аркадак, г. Аткарск, р.п. Базарный Карабулак, г. Балашов, с. Воскресенское, р.п. Духовницкое, с. Ивантеевка, г. Калининск, г. Красноармейск, р.п. Лысые Горы, г. Маркс, р.п. Новые Бурасы, г. Новоузенск, с. Питерка, р.п. Ровное, р.п. Романовка, г. Ртищево, р.п. Самойловка, р.п. Степное, р.п. Татищево, п. Михайловский, р.п. Мокроус.Работы по благоустройству ещё 28 общественных и трех дворовых территорий продолжаются в соответствии с установленным планом-графиком.