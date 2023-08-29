29 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 29 августа
Саратовская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по рынку труда
17:00 | 29 августа
В 23 райцентрах области завершены работы по благоустройству
16:02 | 29 августа
Саратовские национальные общины представили традиционные наряды на Всероссийском показе Высокой мордовской моды
15:27 | 29 августа
В Хабаровске начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»
15:00 | 29 августа
День знаний на отлично: российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием»
14:04 | 29 августа
Юные казаки приняли участие в Архиерейском богослужении
13:00 | 29 августа
В Саратовской области впервые туристический проект получил землю в аренду без торгов
12:01 | 29 августа
Урожайность сахарной свеклы в Саратовской области выросла в 1,2 раза
11:02 | 29 августа
Ждановский дом культуры встретит 40-летний юбилей в обновленном здании
10:00 | 29 августа
Ученые СГТУ разработали мультикоптер для полетов в сложных погодных условиях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В 23 райцентрах области завершены работы по благоустройству

Новости
В 23 райцентрах области завершены работы по благоустройству


В текущем году на мероприятия проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Президента страны Владимира Путина в нашем регионе предусмотрено 673,8 млн. рублей.

В рамках реализации проекта будут выполнены мероприятия по благоустройству 178 объектов: 109 общественных и 69 дворовых территорий многоквартирных домов.

На сегодняшний день завершены работы на 147 объектах, что составляет 83% от общего числа (81 общественная и 66 дворовых территориях) в 23 райцентрах области: с. Александров Гай, г. Аркадак, г. Аткарск, р.п. Базарный Карабулак, г. Балашов, с. Воскресенское, р.п. Духовницкое, с. Ивантеевка, г. Калининск, г. Красноармейск, р.п. Лысые Горы, г. Маркс, р.п. Новые Бурасы, г. Новоузенск, с. Питерка, р.п. Ровное, р.п. Романовка, г. Ртищево, р.п. Самойловка, р.п. Степное, р.п. Татищево, п. Михайловский, р.п. Мокроус.

Работы по благоустройству ещё 28 общественных и трех дворовых территорий продолжаются в соответствии с установленным планом-графиком.