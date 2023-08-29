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Саратовские национальные общины представили традиционные наряды на Всероссийском показе Высокой мордовской моды

Новости
Саратовские национальные общины представили традиционные наряды на Всероссийском показе Высокой мордовской моды


В мордовском селе Даньшино Пензенской области состоялось VI Этно-Арт-шоу - Всероссийский показ Высокой мордовской моды «ДаньшиноFashion-2023». Традиционно организатором этнокультурного фестиваля выступает член Русского географического общества, член Исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Николай Пиксин.

Приветствуя гостей фестиваля, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина отметила, что фестиваль знакомит с историческим наследием народов, проживающих на территории России, а также способствует культурному обмену.

Министр подчеркнула, что проведение подобных мероприятий вносит значимый вклад в развитие межрегиональных связей, межкультурного диалога, традиционных культурных и исторических связей, в укрепление дружбы между народами Поволжья, имеющих богатые исторические традиции.

Гостям была представлена насыщенная программа мероприятий — экскурсии, выставки, концерт с участием творческих коллективов и фольклорных ансамблей из Пензы, Воронежа и Мордовии. Также была подготовлена выставка декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел.

Центральным событием фестиваля стал показ мордовской моды. В ходе дефиле были представлены уникальные коллекции этнических нарядов из Пензенской, Саратовской, Воронежской областей и Республики Мордовия. В этом году Саратовская область представила русские, татарские, казахские, немецкие, мокшанские и эрзянские, армянские, азербайджанские, абхазские национальные костюмы. После дефиле состоялась церемония награждения. Министру внутренней политики и общественных отношений области Наталье Трошиной передали Золотой дипломом VI Всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаньшиноФЕСТ» - За большой вклад в развитие межнациональных отношений.

Напомним, что Даньшино — старинное мордовское село (17-й век), расположенное в живописном месте в Белинском районе Пензенской области. Фестиваль «ДаньшиноФест» получил статус «Всероссийского» с января 2020 г., а также получил высокую оценку Национальной премии в области событийного туризма Russia Event Awards (2021-2022).

Министерство внутренней политики и общественных отношений области