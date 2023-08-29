День знаний на отлично: российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием»

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1 сентября Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Поделись своим Знанием», приуроченный ко Дню знаний. На открытых уроках государственные и общественные деятели, спортсмены и артисты поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре, экономике, инновациях, информационных технологиях и спорте. Мероприятия пройдут в средних школах, музеях, музыкальных и спортивных учреждениях, а также на других знаковых площадках страны. События будут доступны для просмотра на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «Знания» во ВКонтакте.Программа марафона объединит самые актуальные темы и многих известных экспертов. Старт событию и одноименной акции, которая продлится с 1 по 30 сентября, даст генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, его интервью с ведущими марафона состоится в прямом эфире в московской студии «Знание» на площадке Арма. Он расскажет о том, как в этот день пройдет просветительский интенсив для миллионов зрителей по всей стране, а также о всероссийской акции «Поделись своим Знанием» и нововведениях, которые ждут участников в рамках нее.«В этом году марафон «Поделись своим Знанием» станет просветительской эстафетой, которая объединит разные регионы и знаковые площадки страны. Выдающиеся люди нашей страны проведут уроки по истории, физике, информатике, музыке, физкультуре и другим предметам. Для всех участников и онлайн-зрителей это большая возможность из первых уст получить интересные, а главное, достоверные сведения из разных сфер. Уверен, мероприятие станет бесценным подарком российским школьникам, студентам и всем гражданам к 1 сентября», — отметил Максим Древаль.Среди лекторов мероприятия — помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, спортсмен, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, государственный и политический деятель Александр Карелин, альтист, дирижер, педагог, лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии «Грэмми» Юрий Башмет и другие. Они проведут для молодых ребят и зрителей по всей стране уроки истории, физики, музыки, физкультуры, информатики и других школьных предметов на площадках российских городов от Сочи до Новосибирска.Прямые включения из студии Общества «Знания» в Москве будут проходить весь день, ведущие будут представлять лекторов и темы уроков, передавать эстафету знаний. Трансляция марафона охватит все регионы РФ — от Владивостока до Калининграда.Марафон «Поделись своим Знанием» даст старт одноименной акции в рамках трека Знание.Лекторий, которая в этом году состоится уже в четвертый раз и будет проходить с 1 по 30 сентября. За это время в школах, вузах и других образовательных учреждениях Российской Федерации состоится 20 000 просветительских уроков, мастер-классов и встреч с учеными, общественными деятелями, успешными предпринимателями, экспертами из различных областей знаний.