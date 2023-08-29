Юные казаки приняли участие в Архиерейском богослужении

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В праздник Успения Пресвятой Богородицы Казачата детского сада «Золотой ключик» совместно с воспитателями,родителями и казаками Балашовского станичного казачьего общества приняли участие в Архиерейском богослужении.После праздничной литургии совершили крестный ход к месту строительства соборного Успенского храма и закладки капсулы.Казачата приняли участие в историческом событии для нашего города, поэтому этот день надолго сохранится в их памяти. Главная цель таких мероприятий – развитие у детей чувства патриотизма и любви к любимой родине – России .