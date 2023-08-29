В Саратовской области впервые туристический проект получил землю в аренду без торгов
Состоялось заключение договора аренды между администрацией Хвалынского муниципального района и компанией ООО «Глэмпинг — парк Экспедиция — Хвалынск», реализующей проект по созданию глэмпинг-парка. Он предполагает строительство объектов для размещения гостей в условиях первозданной природы.
Соответствие критериям проекта в сфере экологического туризма позволило инвестору получить землю в аренду без проведения торгов.
«Мы подобрали площадку для инвестора, организовали взаимодействие с администрацией района по вопросам аренды, с региональным минкультом по предоставлению грантов, помогли собрать пакет документов для получения земли без торгов. Первая очередь проекта запланирована к открытию уже предстоящей зимой. Инвестор построит 15 круглогодичных барнхаусов. Объем инвестиций составит 68 млн рублей», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.
Будущий глэмпинг-парк будет располагаться на площади 9,3 га, окруженной лесом и водоемами. Благоустроенные домики, оснащенные необходимой инфраструктурой, смогут вмещать до 4-х спальных мест.
Соответствие критериям проекта в сфере экологического туризма позволило инвестору получить землю в аренду без проведения торгов.
«Мы подобрали площадку для инвестора, организовали взаимодействие с администрацией района по вопросам аренды, с региональным минкультом по предоставлению грантов, помогли собрать пакет документов для получения земли без торгов. Первая очередь проекта запланирована к открытию уже предстоящей зимой. Инвестор построит 15 круглогодичных барнхаусов. Объем инвестиций составит 68 млн рублей», - отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.
Будущий глэмпинг-парк будет располагаться на площади 9,3 га, окруженной лесом и водоемами. Благоустроенные домики, оснащенные необходимой инфраструктурой, смогут вмещать до 4-х спальных мест.