Урожайность сахарной свеклы в Саратовской области выросла в 1,2 раза

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К сегодняшнему дню убрано 300 га сахарной свеклы. Валовой сбор составил 14,7 тыс. тонн, с одного гектара сельхозтоваропроизводители получают более 400 центнеров сахарных корнеплодов.Кроме этого, в организованном секторе Энгельсского, Ровенского, Марксовского, Краснокутского, Советского, Духовницкого и Лысогорского районов продолжается сбор ранних овощных культур открытого грунта. По состоянию на 28 августа собрано 15,7 тыс. тонн огурцов, кабачков, капусты и других овощей при урожайности 212,2 ц/га. Всего овощей во всех категориях хозяйств собрано 94,1 тыс. тонн при урожайности 181 ц/га.«Наибольший объем овощей – более 20 тыс. тонн - собран в хозяйствах Энгельсского района. Это более 22% от общего валового сбора по области», - уточнил Роман Ковальский.К уборке раннего картофеля приступили в хозяйствах Энгельсского, Советского, Самойловского и Лысогорского районов. Накопано 3124 тонны при средней урожайности 196,4 ц/га.