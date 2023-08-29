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Ждановский дом культуры встретит 40-летний юбилей в обновленном здании

Новости

Ждановский дом культуры встретит 40-летний юбилей в обновленном здании


В Доме культуры с. Ждановка Краснокутского района завершены работы в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Напомним, рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт 12 сельских домов в 10 муниципальных районах области на общую сумму 152,6 млн рублей.

В здании Ждановского сельского Дома культуры располагается зрительный зал на 120 посадочных мест, а также сельская библиотека. При Доме культуры работает 11 клубных формирований, которые крайне востребованы среди жителей села. Коллективы самодеятельного народного творчества, не раз становились дипломантами районных и областных фестивалей и конкурсов.

Основное здание было построено в 1950 году (сейчас в нем располагается зрительный зал), пристройка – в 1983 году. Капитального ремонта здания до этого не проводилось, но благодаря участию в национальном проекте «Культура» свой 40-летний юбилей здание встретит в обновленном виде.

«Ремонт здания ДК завершен, в настоящее время за счет средств местного бюджета продолжаются работы по благоустройству территории, а также планируется приобретение мебели и одежды сцены. Были заменены оконные блоки, входные и межкомнатные двери, отремонтированы системы отопления, внутренние помещения, фасад, проведена новая электропроводка, заменена кровля», – отметила министр культуры Наталия Щелканова.

«Дом культуры на селе – это центр общения жителей, место, которое сплачивает представителей многонационального населения. Каждый житель села может найти в нём для себя занятие по интересам. Жители с нетерпением ждут открытия обновленного Дома культуры. Совсем скоро распахнут свои двери для сельчан новый зрительный зал, просторная комната детского творчества, большая и светлая библиотека. Мы очень рады тому, что будем работать в современных и комфортных условиях, которые позволят повысить качество предоставляемых услуг населению», – рассказал руководитель Дома культуры Владимир Зевякин.