29 августа 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 29 августа
Саратовская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по рынку труда
17:00 | 29 августа
В 23 райцентрах области завершены работы по благоустройству
16:02 | 29 августа
Саратовские национальные общины представили традиционные наряды на Всероссийском показе Высокой мордовской моды
15:27 | 29 августа
В Хабаровске начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»
15:00 | 29 августа
День знаний на отлично: российские города от Сочи до Новосибирска станут площадками марафона «Поделись своим Знанием»
14:04 | 29 августа
Юные казаки приняли участие в Архиерейском богослужении
13:00 | 29 августа
В Саратовской области впервые туристический проект получил землю в аренду без торгов
12:01 | 29 августа
Урожайность сахарной свеклы в Саратовской области выросла в 1,2 раза
11:02 | 29 августа
Ждановский дом культуры встретит 40-летний юбилей в обновленном здании
10:00 | 29 августа
Ученые СГТУ разработали мультикоптер для полетов в сложных погодных условиях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ученые СГТУ разработали мультикоптер для полетов в сложных погодных условиях

Новости
Ученые СГТУ разработали мультикоптер для полетов в сложных погодных условиях


Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали мультикоптер с повышенными показателями грузоподъемности, безопасности и дальности полета. Благодаря надежности эксплуатации летательный аппарат можно использовать в сложных погодных условиях. Мультикоптер можно применять при создании новых видов транспорта, в том числе воздушного, морского и в качестве аэротакси. Он станет незаменимым в районах тундры, степей, пустынь и других открытых, малонаселенных участках.

Автор разработки — кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и техносферная безопасность» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ, профессор Академии военных наук Александр Клюжин.

«Мы получили мультикоптер вертолетного типа с гибридной двигательной установкой винтомоторных групп. Благодаря этому в два раза может увеличиться безопасность и надежность полета, а также это позволит создавать мультикоптеры повышенной грузоподъемности и увеличенной дальности полета без существенного усложнения конструкции. Мультикоптер надежен в эксплуатации, поэтому его полет возможен в сложных погодных условиях», - рассказывает Александр Клюжин.

В разработке ученых СГТУ установлены двигатель внутреннего сгорания и четыре электродвигателя, у каждого из которых есть отдельный воздушный винт. В зависимости от условий винты могут работать как с двигателем внутреннего сгорания, так и с электродвигателями, что обеспечивает устойчивость полета - скорость, грузоподъемность и безопасность. Такое техническое решение стало ключевыми при разработке нового вида мультикоптера.

Кроме того, в разработке предусмотрена система аварийной посадки, состоящая из подушки безопасности и шасси. Воздушные винты с электродвигателями могут поворачиваться вокруг лучей рамы и фиксироваться, что обеспечивает полет мультикоптера в различных режимах. На борту установлен навигационно-пилотажный комплекс.

Принято решение о выдаче патента на изобретение.