Впервые итоговая выставка работ участников «Хвалынских этюдов» будет передана в дар Сватовскому району ЛНР

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Министр культуры области Наталия Щелканова подчеркнула, что впервые итоговая выставка работ участников «Хвалынских этюдов» будет передана в дар Сватовскому району Луганской Народной Республики.- Очень рады, что жизнеутверждающей творческой энергетикой Хвалынского фестиваля мы можем поделиться с жителями Луганской Народной Республики, - сказала Наталия Щелканова. - В этом году итоговая выставка работ участников «Хвалынских этюдов» после традиционного экспонирования в областной Думе и учреждениях культуры, будет передана в дар нашему подшефному Сватовскому району. Еще один подарок одаренным детям и педагогам сватовской школы искусств подготовили Саратовские областные школы искусств и спонсоры – фирма «Леонардо». Профессиональные наборы красок, карандашей, альбомы, мольберты будут собраны и отправлены юным художникам Сватовского района. Культурные контакты подобного рода расширяются с каждым днём. Взаимное сотрудничество будет продолжаться.На торжественном мероприятии министр вручила преподавателям, организаторам и гостям дипломы за профессионализм, педагогическое наставничество и за участие в VII Межрегиональном фестивале творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова - Водкина».Министр культуры Наталия Щелканова вместе с руководителями объединения художников Юга России «Колесо», членами Ставропольской краевой организации Союза художников России и Творческого союза художников России Олегом Калайтановым и Наталией Литосова приняла участие в создании холста (3 м х 1,5 м) «Хвалынские мотивы».- В этом году на фестивале «Хвалынске этюды» была заложена основа будущей традиции: впервые на центральной площади города не просто выставили готовые работы участников, но и создали на глазах жителей масштабное полотно, которое останется в дар хвалынской школе, - рассказала директор Саратовского областного Дома работников искусства Инна Десницкая.Гости и участники «Хвалынских этюдов» посетили Хвалынский краеведческий музей, где познакомились с новой выставкой графики хвалынского художника Владислава Полякова «Именем Хвалынска дорожу» и посмотрели театрализованный показ авторской одежды модельера Ирины Барягиной.