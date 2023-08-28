28 августа 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:02 | 28 августа
Художник из Саратова стал одним из победителей IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
16:01 | 28 августа
Родители саратовских подростков могут пройти бесплатный профориентационный курс
15:02 | 28 августа
Саратовские сельхозтоваропроизводители побывали на Петербургском тракторном заводе
14:03 | 28 августа
В Ртищево прошел «Фестиваль героев»
13:00 | 28 августа
Педагоги региона обсудили актуальные проблемы и развитие образования Саратовской области
12:00 | 28 августа
В Саратовской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь
10:00 | 28 августа
Стали известны победители IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
09:00 | 28 августа
В хозяйствах Советского района увеличилось производство овощей
00:28 | 28 августа
Сотрудники модельных библиотек Саратовской области стали победителями ежегодного конкурса «Гений – это ты!»
19:29 | 26 августа
Российские новостройки подорожают на 8–10%
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Художник из Саратова стал одним из победителей IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

Новости
Художник из Саратова стал одним из победителей IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

 
25 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля «ФормART» в Кировской области определили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.

1⃣ место — Самарская область («Открытие возможностей», автор Дмитрий Горшков);

2⃣ место — Саратовская область («Школа Будущего», автор Манучехр Вохидов) и Кировская область («Знания – космос», автор Арсений Кифоренко);

3⃣ место — Республика Мордовия («Следуй за знанием», автор Ангелина Волкова).

Победителями спецноминации «Киров-650» стали эскизы Кировской и Нижегородской областей!

Победителей и призеров фестиваля определили по результатам народного и экспертного голосования: учитывались голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также мнение о работе профессионального сообщества всего округа и федеральных экспертов.

Напомним, фестиваль «ФормART» направлен на поддержку творчества молодых художников и проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.