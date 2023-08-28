Художник из Саратова стал одним из победителей IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»

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25 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля «ФормART» в Кировской области определили лучших граффити-художников Приволжского федерального округа.1⃣ место — Самарская область («Открытие возможностей», автор Дмитрий Горшков);2⃣ место — Саратовская область («Школа Будущего», автор Манучехр Вохидов) и Кировская область («Знания – космос», автор Арсений Кифоренко);3⃣ место — Республика Мордовия («Следуй за знанием», автор Ангелина Волкова).Победителями спецноминации «Киров-650» стали эскизы Кировской и Нижегородской областей!Победителей и призеров фестиваля определили по результатам народного и экспертного голосования: учитывались голоса, отданные за финалиста земляками, звонки из других регионов, а также мнение о работе профессионального сообщества всего округа и федеральных экспертов.Напомним, фестиваль «ФормART» направлен на поддержку творчества молодых художников и проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.