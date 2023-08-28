Родители саратовских подростков могут пройти бесплатный профориентационный курс

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Новый онлайн-проект создан для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет мамам, папам, бабушкам и дедушкам поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.Первый в России бесплатный профориентационный курс «Родители в теме» создали специалисты Всероссийского проекта по профориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Образование».Цель курса — передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире. Курс состоит из коротких видео-уроков, объединенных в пять тематических модулей — теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки.Курс преподают 8 экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.Найти подход и помочь своему ребенку в выборе профессионального пути можно здесь