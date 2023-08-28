28 августа 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:02 | 28 августа
Художник из Саратова стал одним из победителей IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
16:01 | 28 августа
Родители саратовских подростков могут пройти бесплатный профориентационный курс
15:02 | 28 августа
Саратовские сельхозтоваропроизводители побывали на Петербургском тракторном заводе
14:03 | 28 августа
В Ртищево прошел «Фестиваль героев»
13:00 | 28 августа
Педагоги региона обсудили актуальные проблемы и развитие образования Саратовской области
12:00 | 28 августа
В Саратовской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь
10:00 | 28 августа
Стали известны победители IV фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART»
09:00 | 28 августа
В хозяйствах Советского района увеличилось производство овощей
00:28 | 28 августа
Сотрудники модельных библиотек Саратовской области стали победителями ежегодного конкурса «Гений – это ты!»
19:29 | 26 августа
Российские новостройки подорожают на 8–10%
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Родители саратовских подростков могут пройти бесплатный профориентационный курс

Новости
Родители саратовских подростков могут пройти бесплатный профориентационный курс


Новый онлайн-проект создан для родителей подростков с разным опытом и подходом к воспитанию. Он поможет мамам, папам, бабушкам и дедушкам поддержать и направить ребенка в выборе профессии и образования, а также снизить тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка.

Первый в России бесплатный профориентационный курс «Родители в теме» создали специалисты Всероссийского проекта по профориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Образование».

Цель курса — передать знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка в современном мире. Курс состоит из коротких видео-уроков, объединенных в пять тематических модулей — теория, практические задания, разбор реальных кейсов. Для родителей также доступны чек-листы, планировщики и памятки.

Курс преподают 8 экспертов в области исследования и управления карьерой, аналитики рынка труда, психологи, а также представители коммерческих компаний, университетов и государственных структур.

Найти подход и помочь своему ребенку в выборе профессионального пути можно здесь