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Саратовские сельхозтоваропроизводители побывали на Петербургском тракторном заводе

Новости
Саратовские сельхозтоваропроизводители побывали на Петербургском тракторном заводе


Делегация Саратовской области во главе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства области Романом Ковальским посетила Петербургский тракторный завод, который является дочерней компанией ОАО «Кировский завод» и выпускает самые энергонасыщенные в России тракторы.

В рамках визита и знакомства с производственными мощностями предприятия представителям агропрома региона была презентована обновленная серия тракторов КИРОВЕЦ.

На встрече с руководством предприятия было подчеркнуто, что Саратовская область является одним из важнейших регионов России – партнеров АО «Петербургский тракторный завод». Ежегодно компания поставляет в регион до 100 тракторов КИРОВЕЦ. На сегодняшний день на полях области работает более 3200 тракторов этой марки.

«Учитывая существенно возросший спрос на качественную отечественную сельскохозяйственную технику, сельхозтоваропроизводители региона планируют и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Петербургским тракторным заводом. Так, до конца года будет приобретено еще не менее 50 КИРОВЦЕВ», - отметил Роман Ковальский.

Вопросы оперативности поставок сельхозтехники аграриям Саратовской области, приобретение техники посредством программ льготного лизинга и кредитования и возможность предоставления сельхозтоваропроизводителям региона программ со скидками на ее приобретение, а также организационные вопросы работы официального дилера АО «Петербургский тракторный завод» в регионе - ООО ГК «Агротэк» - глава аграрного ведомства обсудил в рамках встречи с директором завода Сергеем Серебряковым с участием генерального директора ГК «Агротэк» Павла Боброва.

Кроме этого, во время встречи Роман Ковальский вручил директору Сергею Серебрякову Благодарственное письмо Губернатора Саратовской области за плодотворное сотрудничество в области поставок сельскохозяйственной техники в аграрный сектор региона и вклад в образование будущих агроинженеров.