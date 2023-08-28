В Ртищево прошел «Фестиваль героев»

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Большой праздник «Фестиваля героев» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошёл в Ртищево на Площади Памяти и Славы. Гостями мероприятия стали более 6000 жителей города и района. Событие открыло третий этап фестиваля – марафон больших праздничных концертов в честь саратовских воинов специальной военной операции.Прямая трансляция мероприятия велась на официальном портале фестивальгероев64.рф и в социальных медиа проекта. Также самые яркие моменты праздника демонстрировались на светодиодных экранах, установленных рядом со сценой на площади. Запись трансляции доступна для просмотра на всех ресурсах фестиваля.Перед началом мероприятия на экранах экспонировалась обновлённая мультимедийная выставка «Портреты Саратовских героев СВО». Галерея насчитывает более 220 фотографий воинов-земляков, вставших на защиту Отечества.Перед собравшимися выступили артисты местного культурного центра, группа из Саратова «Манго-Экспресс», в финале праздничного вечера на сцену вышел обладатель Кубка мира, кавалер серебряного ордена «За заслуги перед Отечеством» в области культуры Дмитрий Храмков (Москва).Приветствовали участников «Фестиваля героев» исполняющий обязанности главы Ртищевского муниципального района Андрей Глухов и временно исполняющий обязанности заместителя командира войсковой части 67966 по военно-политической работе Виталий Косьян.Ртищевский район направил на защиту Родины 160 мобилизованных, добровольцев и контрактников. За время проведения СВО жители района собрали более 20 миллионов рублей для поддержки воинов, совершено 13 выездов с гуманитарным грузом в зону специальной военной операции.На празднике состоялся Телемост Саратовская область-Донбасс. На прямую видеосвязь с Ртищево вышел заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ» Алексей Гапонов. Воин рассказал о фронтовых буднях подразделения, пожелал участникам «Фестиваля героев» мирного неба.На мероприятии в Ртищево состоялась традиционная акция «Благодарность героям» с записью видеопосланий воинам-освободителям. Ещё зрители посмотрели видеооткрытки бойцам от жителей Саратовской области, записанные ранее во время реализации проекта «Фестиваль героев» в нашем регионе.