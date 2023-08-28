Педагоги региона обсудили актуальные проблемы и развитие образования Саратовской области

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Сегодня на базе исторического парка «Россия – моя история» состоялось итоговое пленарное заседание ежегодного областного педагогического форума «ПРО.Образование 64. Векторы развития». В Год педагога и наставника здесь собрались представители Правительства области, Саратовской областной Думы, муниципальных органов управления образования, ветераны педагогического труда, педагоги всех районов региона и подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики.Открыл заседание губернатор области Роман Бусаргин. Глава региона в своем выступлении поставил актуальные задачи для развития системы образования на ближайшее время – это создание социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, поэтапный переход на обучение в школах в односменном режиме, открытие групп продленного дня.«Нужно стремиться к тому, чтобы образование было хорошим везде. Каждая школа должна постоянно обновляться как с точки зрения учебного процесса, так и в техническом оснащении. И в этом вопросе мы нисколько не снимаем ответственность с себя», - подчеркнул губернатор.Заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов рассказал об итогах прошедшего учебного года и векторах развития в новом году. Министр сделал акцент на повышение качества образования в регионе, затронув такие важные вопросы как изменения в федеральном законе об образовании, воспитательная работа с детьми, меры поддержки педагогов, дефицит педагогических кадров, новый аккредитационный мониторинг всех школ, дебюрократизация труда педагогов, профориентационная работа, а также новшества в системе среднего профессионального образования.«Важно совместными усилиями разных организаций и ведомств: и культуры, и образования, и молодежи, и спорта создать такую среду, которая позволит каждому ребёнку, независимо от места проживания и статуса, найти то, что ему по душе, захотеть жить и развиваться в своей стране. Знать и уважать ее историю. То есть быть гармонично развитыми и социально ответственными», - отметил Михаил Орлов.В этот день на базе средней школы № 6 г. Саратова и Саратовского областного института развития образования продолжили свою работу различные профильные площадки форума. Тематические сессии позволили педагогам узнать тонкости последних изменений в сфере образования, встретиться с ведущими федеральными спикерами и задать им вопросы.В Год педагога и наставника форум «ПРО.Образование 64. Векторы развития» стал ключевым мероприятием, в котором приняли участие почти 20 тысяч учителей, воспитателей, наставников и управленцев.